Bei den Kommunalwahlen am 9. Juni werden die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Ortsgemeinden gewählt. Letzter Tag, an dem die Wahlvorschläge eingereicht werden können, ist Montag, 22. April. In Enkenbach-Alsenborn hat bisher Christel Meusel für die SPD ihren Hut in den Ring geworfen. Doch wie sieht es bei den anderen Parteien aus?

Die 73-jährige Christel Meusel war bereits im Oktober auf der Mitgliederversammlung der Genossen mehrheitlich gewählt worden. Die ehemalige Krankenschwester war vom Parteivorstand