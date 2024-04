Der diesjährige Tag der Arbeit am 1. Mai steht unter dem Motto: Mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit. „Gemeinsam setzen an diesem Tag die Gewerkschaften in vielen Veranstaltungen in Städten und Gemeinden ein sichtbares Zeichen für eine sozial gerechte und friedliche Zukunft, so auch bei uns Ludwigshafen“, teilt der SPD-Landtagsabgeordnete Gregory Scholz mit. Für ihn selbst sei die Frage nach der Zukunft der Arbeit, neben der Sicherung des Friedens, eines der bestimmenden Themen in unserem Staat. „Es gilt nicht nur die Armut zu bekämpfen, sondern das Leben für die Menschen offen zu gestalten, ohne Wertung der sozialen Herkunft.“ Scholz fordert diesbezüglich unter anderem: „Es sollte eine Verpflichtung aller sein mitzuhelfen, Ausbildung und Arbeit für die Menschen zu schaffen, sodass keine sozialen Probleme entstehen.“