Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stadt plant einen neuen, großzügigen Spielplatz am Rande des Wohngebiets „Großacker“ in Ramstein. 70.000 Euro werden in Spielgeräte investiert, hat der Stadtrat am Donnerstagabend einstimmig beschlossen.

Der Spielplatz soll auf einer rund 2000 Quadratmeter großen Fläche entstehen, an die auf drei Seiten Wiesen und die Auen des Siegelbaches angrenzen. „Eine gute Einbindung