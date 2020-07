Die Sparkasse Germersheim-Kandel schließt zum 1. Juli zehn Standorte, auch die Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker sollen abgebaut werden. Automaten der VR Bank könnten „einspringen“.

In einem Gespräch mit dem Vorstand des neu gegründeten Kreisverbandes Die Linke, Germersheim, sagte Frank Pfirmann, Direktor für Vertriebsmanagement der Sparkasse, dass noch in diesem Jahr ein Abschluss der Kooperationsgespräche mit der VR Bank Südpfalz über eine eventuell gebührenfreie Automatennutzung angestrebt werde. Damit wäre aus Sicht der Sparkasse eine Lücke in der lokalen Geldversorgung geschlossen. Zudem könnten Kunden der Sparkasse Germersheim-Kandel, die nicht mobil sind, einmal pro Woche gebührenfrei den Bargeld-Bringservice nutzen.

Der stellvertretende Vorsitzende Die Linke, Peter Fuhr, sagte laut einer Pressemitteilung des Kreisverbandes: „Die Schließung von 10 der insgesamt 29 Standorte im Landkreis Germersheim wird vor allem ärmere und ältere Menschen treffen. Dieser Kahlschlag ist in seiner Dimension absolut unverhältnismäßig.“ Weitere Veränderung: Die Sparkasse Germersheim-Kandel wird mit der Sparkasse Südliche Weinstraße fusionieren, ab Januar 2021 soll es eine Sparkasse Südpfalz geben.

Geschlossen werden sollen 10 von 29 Standorten, betroffen sind laut Die Linke der Standort in der Wörther Ottstraße, in Freckenfeld, Minfeld, Steinweiler, Hatzenbühl, Neupotz, Hördt, Kuhardt, Schwegenheim und Weingarten. Der Verwaltungsrat der Sparkasse Germersheim-Kandel, dem CDU, SPD, Grüne, Aktive Bürger und die AfD angehören, habe die Filialschließungen einstimmig beschlossen.

Info

Dem Vorstand des neu gegründeten Germersheimer Kreisverbands der Partei Die Linke gehören Benjamin Engelhardt (Vorsitzender), Peter Fuhr (stellv. Vors.), Dennis Lang, Jelena Bossert und Achim Eich an.