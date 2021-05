Nicht erst seit der Coronakrise finden immer weniger Kunden den Weg in die Geschäftsstellen der Sparkasse Germersheim-Kandel. Nun reagiert das Geldinstitut. Welche Filialen bleiben und welche nicht.

Zum 1. Juli wird die Sparkasse Germersheim Kandel ihr Filialnetz ausdünnen. Geschlossen werden die neun Standorte in Freckenfeld, Hördt, Schwegenheim, Kuhardt, Minfeld, Steinweiler, Hatzenbühl, Neupotz und (Alt-)Wörth sowie der Selbstbedienungsbereich in Weingarten. Aufgrund der höheren Kundenfrequenz bleiben die Selbstbedienungsbereiche in Schwegenheim, Hatzenbühl und (Alt-)Wörth etwas länger erhalten. Darüber informierte Sparkassenchef Siegmar Müller am Dienstag in Kandel. Es sei unklar, ob und wann die coronabedingt bereits geschlossenen Filialen noch einmal öffnen. 17 Geschäftsstellen sollen erhalten bleiben, die acht Beratungscenter darunter seien derzeit geöffnet. Die frei werdenden Immobilien sollen in Wohn- oder Geschäftsräume umgenutzt oder verkauft werden.

Geldbringservice geplant

Man habe sich die Filialschließungen nicht leicht gemacht, sagte Müller. Trotzdem bleibe die Sparkasse in der Region sehr präsent. Etwa 78 Prozent der Kreisbürger hätten weiterhin eine Sparkassenfiliale an ihrem Wohnort. Die übrigen hätten in der Regel kurze Wege von fünf bis acht Kilometern bis zur nächsten Geschäftsstelle zurückzulegen. Für nicht mobile Kunden werde ein Bargeldbringservice eingerichtet und mobile Beratung angeboten. Darüber hinaus laufen laut Müllers Vorstandskollegen Achim Seiler Gespräche mit der VR Bank Südpfalz über eine Kooperation. Demnach sollen Kunden an Standorten ohne Sparkassen-Geldautomaten den der VR Bank nutzen dürfen und umgekehrt – „derzeit noch gegen Gebühr“.

Grund für den Ende März einstimmig beschlossenen Schritt ist nach Müllers Aussage vor allem das veränderte Verhalten der Kunden. Diese griffen zunehmend telefonisch und online auf die Angebote des Instituts zu und bevorzugten flexible elektronische Bezahlformen. Zudem gebe es inzwischen zahlreiche Supermärkte, die ab einem gewissen Rechnungsbetrag Geld auszahlten. Die Coronakrise werde diesen seit Jahren andauernden Trend vermutlich noch forcieren. So werde die Sparkasse das durch die Filialschließungen gesparte Geld in den Ausbau ihrer digitalen Angebote, ihrer Beratungsqualität und der verbleibenden Standorte investieren.

Stellen sollen wegen der Filialschließungen nicht entfallen. Auch wenn im vergangenen Jahr die Mitarbeiterzahl durch Fluktuation um 15 auf rund 380 gesunken ist, sagte Müller. Darunter seien 25 Auszubildende (für den Sommer werden noch welche gesucht) und drei Duale-Hochschulstudenten. Müller wies darauf hin, dass der Beratungsbedarf bei den Kunden momentan sehr hoch ist. Entsprechend seien die Kapazitäten ausgeweitet, Personal in diesem Sektor zusammengezogen worden. Zahlreiche (Privat- und Geschäfts-)Kunden informierten sich über die wegen der Coronakrise von der Regierung beschlossenen Hilfsprogramme. Da es eine Weile dauere bis die erforderlichen Kredite fließen können, habe die Sparkasse zur Überbrückung eigens ein Programm aufgelegt, womit unter anderem Kreditzahlungen gestundet werden könnten.

Viel Geld auf Girokonten

Alles in allem sei das Jahr 2019 erfreulich verlaufen, was sich auch in der auf 1,980 Milliarden Euro (2018: 1,878 Milliarden) gestiegenen Bilanzsumme widerspiegele. Wenngleich dem Institut insbesondere die andauernde Niedrigzins-Politik der Europäischen Zentralbank (EZB ) weiterhin Probleme bereitet, so Müller. An der werde sich angesichts der Corona-Belastungen, die auf viele Staaten zukämen, nun noch länger nichts ändern. Da es weitgehend keine Guthabenzinsen gebe, deponierten zwei Drittel der Kunden größere Summen auf ihrem Girokonto. Die Kundeneinlagen bezifferte Müller auf 1,59 Milliarden Euro (2018: 1,52 Milliarden) und die Kreditsumme auf 1,30 Milliarden (2018: 1,24 Milliarden).

Apropos deponieren: Seiler sagte, dass im März, zu Beginn der Coronakrise, zahlreiche Kunden in größerem Stil Bargeld von ihrem Konto abgehoben hätten, teilweise mittlere sechsstellige Summen. Das habe sich allerdings wieder normalisiert. Die Bargeldversorgung sei stets sichergestellt gewesen.

Fusionsentscheidung im Sommer

Ein Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2020 ist vor dem Hintergrund der Corona-Krise und deren Auswirkungen aufs Wirtschaftsleben schwierig, sagte Müller. Die Gespräche mit der Sparkasse Südliche Weinstraße über eine mögliche Fusion seien noch nicht abgeschlossen. Eine Entscheidung soll im Sommer fallen.