Die Südpfälzer Sparkassen wollen ab 1. Januar 2021 gemeinsame Sache machen und sich zur Sparkasse Südpfalz zusammenschließen. Die Fusionsgespräche der Kommunen und der Sparkasse Südliche Weinstraße mit Sitz in Landau sowie der in Kandel ansässigen Sparkasse Germersheim-Kandel sind abgeschlossen, wie am Mittwochabend in Landau bekannt gegeben wurde. Anhaltende Niedrigzinsen, die Vorliebe vieler Kunden für Online-Banking und die zunehmenden Regulierungen werden als Gründe für eine Fusion ins Feld geführt. Eine weitere Herausforderung sei die Digitalisierung.

Hauptsitz in Landau

Die neue Sparkasse wird mit einer Bilanzsumme von rund 5,3 Milliarden Euro nach der Sparkasse Vorderpfalz in Ludwigshafen die zweitgrößte Sparkasse der Pfalz sein. Gemeinsam zählen die Institute knapp 810 Mitarbeiter. Sie haben nach den noch für dieses Jahr angekündigten Schließungen von neun Filialen und einer Selbstbedienungsgeschäftsstelle im Kreis Germersheim dann gemeinsam 39 Filialen und 10 SB-Geschäftsstellen.

Vorstandsvorsitzender am Hauptstandort Landau wird für ein Jahr der Germersheimer Siegmar Müller (63), bevor er sich in den Ruhestand verabschiedet. Sein Stellvertreter Bernd Jung (51) aus Landau übernimmt ab 2022 den Vorsitz. Ihm zur Seite stehen dann Svend Larsen (40) und Achim Seiler (45). Peter Dudenhöffer verlässt die Sparkasse Germersheim-Kandel zum 1. Juli in den Ruhestand. Der Vertrag von Reinhard Becker bei der Sparkasse SÜW läuft zum Jahresende 2020 aus.