Die Stadtratsmitglieder wollten am Donnerstag doch nicht in einer öffentlichen Sitzung über die ehemalige Synagoge in Freinsheim diskutieren.

Zuvor hatten die politischen Gremien der Stadt über dieses Thema nur hinter verschlossenen Türen diskutiert. Zu der Stadtratssitzung am Donnerstag lag die Beschlussempfehlung von Haupt- und Bauausschuss für den Verkauf des Gebäudes vor.

Die Mehrheitskoalition aus SPD, CDU und FDP beantragte aber zu Beginn der Ratssitzung, den Tagesordnungspunkt „Beratung und Beschluss über Verkauf oder Vermietung der alten Synagoge“ abzusetzen. Man habe in den vergangenen Tagen rund hundert E-Mails übermittelt bekommen, begründete Christian Muly (SPD) den Antrag. Hierzu müsse man zunächst einmal Stellung beziehen. Die Fraktion der Grünen plädierte dafür, nur den Beschluss von der Tagesordnung zu nehmen, nicht aber die Diskussion. Eine öffentliche Beratung zu dem Thema sei dringend notwendig, fand Fraktionssprecher Klaus Schmitz.

In das Gebäude müsste viel investiert werden

Thomas Rückerl (FWG) unterstütze den Antrag von SPD, CDU und FDP. Eine abschließende Meinungsbildung sei vor dem Hintergrund der vielen Mails innerhalb der FWG-Fraktion nicht möglich gewesen.

Theader-Leiterin Anja Kleinhans möchte aus der alten Synagoge in der Judengasse gerne ein kulturelles Zentrum machen. Dazu müsste die Stadt das Gebäude aber behalten und an Kleinhans weitervermieten. Nach einer groben Kostenschätzung der Verwaltung würde eine Sanierung des Gebäudes, das 40 Jahre lang vom Männergesangverein genutzt wurde, 200.000 Euro kosten. Der Wert des Gebäudes liegt laut einem Gutachten bei aktuell 140.000 Euro.

Zukunftskonferenz angeregt

Kleinhans regte in der Einwohnerfragestunde eine Konferenz zur Zukunft des Gebäudes an. Bei einer solchen Veranstaltung könne sich auch die Politik mit anderen Personen austauschen mit dem Ziel, eine gemeinsame Lösung für das Gebäude zu finden. Man werde diese Anregung in die Gremien einbringen, versprach Bürgermeister Matthias Weber (FWG).