Die Stadt Kaiserslautern darf keine Investitionskredite mehr aufnehmen. Seit acht Monaten hat sie keinen genehmigten Haushalt. Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) hat die Aufsichtsbehörde ADD um Unterstützung gebeten.

An den Libellula-Teichen im Moosalbtal sorgt eine Entenfamilie für eine ornithologische Sensation. Eine Krickente, Anas crecca, zieht dort gerade ihre Jungen auf.

Die Bäckerei „Kissel, Brot und mehr“ in Reichenbach-Steegen mit Standorten in Steinwenden und Kaiserslautern pflegt seit 1949 das Bäckerhandwerk. In der dritten Generation halten Petra Kunz und ihr Bruder Paul die Tradition hoch.

Ulrich Becker ist seit 28 Jahren Schulleiter am Heinrich-Heine-Gymnasium (HHG). Im nächsten Jahr steht der Ruhestand an. Julia Luttenberger hat sich mit dem Direktor über seine bisher größten Herausforderungen und die Weichen unterhalten, die er für die Zukunft der Schule noch stellen will.

Seit Wochen ist kaum ein Tropfen Regen gefallen. Das macht sich auf dem Lauterer Hauptfriedhof bemerkbar. Die Rasenflächen sind gelb und braun. „Wir halten die Pflanzen am Leben, wir probieren es zumindest“, beschreibt Mario Schaan, der die Abteilung Friedhofsunterhaltung leitet, die derzeitige Aufgabenstellung für ihn und das Team.