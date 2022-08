Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) hat die Aufsichtsbehörde ADD offiziell um Unterstützung gebeten. Er beruft sich dabei auf ein Beratungsangebot, das die Aufsichtsbehörde Kommunen in Fragen zu Handlungsmöglichkeiten in der haushaltslosen Zeit unterbreitet. Die Stadt Kaiserslautern hat seit acht Monaten keinen genehmigten Haushalt. Laut der Gemeindeordnung kann eine Kommune in dieser haushaltslosen Zeit mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde bis zu einem Viertel der in der Haushaltssatzung des Vorjahres festgesetzten Investitionskredite aufnehmen. Dies habe die Stadt bereits in voller Höhe in Anspruch genommen. Sie könne die gesetzlichen Vorgaben der Gemeindeordnung daher unmöglich einhalten, so der OB. Derzeit ist offen, wann die Stadt über einen genehmigten Haushalt verfügt. Im Juli hatte der Stadtrat mehrheitlich beschlossen, gegen die Haushaltsverfügung der Aufsichtsbehörde ADD Widerspruch einzulegen, bei einer Zurückweisung zu klagen.

Baumaßnahmen gestoppt, aber Wintersicherung ist teuer

Wie der Finanzdezernent ausführt, hat die Stadt einerseits einen hohen weiteren Bedarf an investiven Auszahlungen, andererseits aber rechtlich keine Ermächtigung mehr zur Aufnahme von Investitionskrediten. Der Bedarf ergebe sich etwa aus den 2021 in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen. Zwar wurden alle Baumaßnahmen gestoppt, doch alleine die „Wintersicherung“ sei mit erheblichen Auszahlungen verbunden. Man beabsichtige daher, im vierten Quartal die genehmigungspflichtige Aufnahme eines Investitionskredites. Die Inanspruchnahme werde aber über dem gesetzlich geregelten Viertel der in der Haushaltssatzung des Vorjahres festgesetzten Investitionskreditermächtigung liegen, so der OB gegenüber der ADD.

Wirtschaftlicher Schaden und Imageverlust

Als Verantwortlicher für den städtischen Haushalt habe er sämtliche Investitionsmaßnahmen bis auf weiteres untersagt, so Weichel. Damit seien ein nicht unerheblicher wirtschaftlicher Schaden, ein Image- und Vertrauensverlust – beispielsweise bei Lieferanten, Unternehmen, Investoren, Vereinen, freien Trägern – und absehbare Preissteigerungen bei nochmaligen Ausschreibungen verbunden. „Zwar werden alle Auszahlungen geprüft und die Entscheidungen dokumentiert und kommuniziert, dennoch sehe ich mich im Rahmen meiner Amtsführung täglich und unausweichlich dem disziplinarrechtlichen Verstoß gegen geltendes Haushaltsrecht ausgeliefert“, schreibt Weichel an die ADD. Mit Blick auf die schwerwiegenden Folgen für Gesellschaft und Verwaltung und seines möglichen Rechtsverstoßes ersuche er daher um Beratung.