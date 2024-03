Rund um die Amphibienpopulation am Naturbad soll es eine öffentliche Infoveranstaltung geben. Das entschied der Stadtrat.

Die Grünen hatten sich für eine solche Expertenanhörung eingesetzt. Ihrer Meinung nach sollte diese im Stadtrat über die Bühne gehen, was nun aber nicht geschieht. Stadtbürgermeisterin Martina Stein wird diese Veranstaltung organisieren. In den vergangenen Wochen hatten Grüne und Amphibienfreunde moniert, dass viele Amphibien in der Laichzeit auf dem Trockenen säßen, weil das Naturbad im jetzigen warmen Winter so spät befüllt werde. Stein hatte sich gegen die Kritik zur Wehr gesetzt.