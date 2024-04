[Aktualisiert 15.58 Uhr] Zwei Tote und zwei Schwerverletzte ist die traurige Bilanz eines Verkehrsunfalls vergangene Nacht kurz nach Mitternacht in Kirchheimbolanden. Auf der Landstraße 386 zwischen der Kreuzung Ortsteil Haide und Kreisel, kam es zu dem Unfall. Ein Pkw und ein Pritschenfahrzeug prallten dort frontal aufeinander. Dieser Streckenabschnitt war für mehrere Stunden gesperrt. Was bisher zu dem Unfall bekannt ist, lesen Sie in unserem ausführlichen Artikel.