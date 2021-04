Die Vorstellung der Kandidaten in der RHEINPFALZ ist abgeschlossen. Hier ist noch einmal eine Übersichtsseite über die zehn Kandidaten für die Wahl zum Sporthelden der Coronakrise. Einer von ihnen bekommt den Titel, und Sie dürfen ihm dabei helfen: Stimmen Sie online ab oder schicken Sie den Coupon, der auf dieser Seite zu finden ist, per Post an die Redaktion in Kaiserslautern. Sie können dabei sogar etwas gewinnen.