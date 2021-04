Die Wahl ist eröffnet. Wie berichtet, kürt DIE RHEINPFALZ Kaiserslautern in diesem Jahr nicht wie sonst üblich die Sportlerin, den Sportler oder die Mannschaft des Jahres. Weil kaum Wettbewerbe stattfanden und ein Vergleich daher schwer möglich ist, haben wir uns in diesem Jahr dazu entschieden, statt der Sportler die Menschen auszuzeichnen, die sich in Coronazeiten besonders darum bemühen, dass der Sport am Leben bleibt und die Sportler motiviert sind.

Wer von zehn Kandidaten, die auf dieser Seite noch einmal gesammelt vorgestellt werden, ist Ihr Sportheld der Coronakrise? Ab sofort können Sie abstimmen. Entweder, indem sie den Originalcoupon, den Sie auf dieser Seite finden, an DIE RHEINPFALZ-Redaktion, Pariser Straße 16, 67655 Kaiserslautern, schicken. Oder indem Sie online wählen: Auf www.rheinpfalz.de/sportheldenwahl-kaiserslautern finden Sie noch einmal alle Porträts und Videos zu allen Kandidaten. Sie können direkt über diese Seite abstimmen.

Am 9. Mai ist Einsendeschluss. Die Sporthelden werden mit Geldpreisen von ZAK und der Sparkasse Kaiserslautern geehrt. Und unter allen, die abstimmen, verlost DIE RHEINPFALZ ein Tablet.