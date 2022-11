Die Themen des Tages in Stadt und Landkreis Kaiserslautern.

Trotz Energiekrise läuft es bei der Aco Guss GmbH rund. Das Unternehmen, das demnächst 125 Jahre alt wird, hat gerade acht Millionen Euro in eine neue Sandaufbereitung investiert. Doch Geschäftsführer Stefan Weber blickt nicht zu optimistisch in die Zukunft.

In Reichenbach-Steegen wird ab Montag die Ortsdurchfahrt, die Landesstraße 367, saniert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich vier Wochen lang an und müssen aus verkehrstechnischen und Arbeitssicherheitsgründen unter Vollsperrung erledigt werden, wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilt. Am Montag wird zunächst die Sperrung eingerichtet, am Dienstag geht es dann mit der Deckschichterneuerung los.

Am Elften im Elften. Da war doch was, oder? Der 11. November (um 11.11 Uhr, um genau zu sein) markiert seit jeher den Beginn der fünften Jahreszeit. Außerdem spielt der FCK in Düsseldorf in der Zweiten Fußballbundesliga – Thema im Betzegeflüster.

Er ist einzigartig in der Stadt: Der Adolph-Kolping-Platz wurde gebaut in einer Zeit, als Kreisverkehre noch nicht so in Mode waren wie heute. Mit nicht weniger als sieben Straßen, die auf ihn zulaufen und seiner typischen Form dient er auch auf Luftaufnahmen von Kaiserslautern als Orientierungspunkt. Und ist so etwas wie das geistliche Zentrum der Stadt - zumindest was die Zahl der Gotteshäuser angeht.

Der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd (BWV) hat sich neu aufgestellt. Die Nord- und Westpfalz erhält durch den neuen Vizepräsidenten Jürgen Vogelgesang aus Martinshöhe mehr Gewicht.