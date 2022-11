Er ist einzigartig in der Stadt: Der Adolph-Kolping-Platz wurde gebaut in einer Zeit, als Kreisverkehre noch nicht so in Mode waren wie heute. Mit nicht weniger als sieben Straßen, die auf ihn zulaufen und seiner typischen Form dient er auch auf Luftaufnahmen von Kaiserslautern als Orientierungspunkt. Und ist so etwas wie das geistliche Zentrum der Stadt - zumindest was die Zahl der Gotteshäuser angeht.

Peter Krummel ist unweit des Kolping-Platzes aufgewachsen – in der Gasstraße genauer. Dort hat sein Großvater 1925 ein Haus gekauft und die weithin bekannte Bäckerei und Konditorei aufgebaut, die heute in der fünften Generation weitergeführt wird. Der 70-jährige Seniorchef lebt mit seiner Frau unweit des Stammhauses. „Die Gasstraße war früher eine gute Geschäftsstraße. In jedem Haus war ein Laden oder ein Handwerker“, berichtet Peter Krummel und zählt auf: Friseur, Schneidereien, Schuhmacher, mehrere Milchgeschäfte, Obst und Gemüse, Lebensmittelladen …

An das Fischgeschäft direkt neben dem Café Krummel erinnert heute noch ein Sandsteinrelief von Faschon, das über der Tür angebracht ist. Zwar sind die Häuser im Viertel recht gut erhalten, man erkennt aber beim näheren Hinsehen, wo es im Zweiten Weltkrieg Bombenschäden gab: überall dort, wo die Dachstühle aufgestockt wurden.

Nur wenige Schritte sind es von der Gas- bis zur Wilhelmstraße. Die kleine Grünanlage hieß – und heißt im Volksmund immer noch – Wilhelmplätzchen, trägt aber heute offiziell den Namen Hilde-Mattauch-Platz, benannt nach der in Kaiserslautern geborenen Opernsängerin. An der Wilhelmstraße halten heute noch einige Busse, früher seien es viel mehr gewesen, sagt Krummel: „Wahre Menschentrauben standen da. Und manche der Wartenden kamen auch zu uns ins Café.“ Ob sie auch gegenüber der Haltestelle in die Wirtschaft Reh eingekehrt sind, ist nicht überliefert – dort, wo früher regelmäßig geschlachtet wurde, ist heute ein „Bed & Breakfast“ untergebracht.

Beim Gang entlang der Wilhelmstraße Richtung Kolping-Platz fällt links ein ganzes Ensemble an schönen Klinkerhäusern auf. Sie wurden zwischen 1891 und 1910 gebaut, wie an der Giebelinschrift zu erkennen ist. Alle Häuser haben große Einfahrten und Tore, was darauf hindeutet, dass in den Hinterhöfen Handwerker arbeiteten. Und zwischen den Karrees sind - wie so häufig in Lautern - Gärten zu finden.

Direkt an der Einmündung in den Kolping-Platz ist die „Wurstküch“, „Chez Ulf“ lautet die Ergänzung auf einer steinernen Tafel. „Hier war schon immer eine Gaststätte“, weiß Peter Krummel. Und erzählt, Walter Fink, der frühere Betreiber der Wirtschaft, habe dafür gesorgt, dass der Platz gepflegt, Blumen gepflanzt wurden. Heute ist der Anblick nicht mehr ganz so schön: Um die Grasfläche herum wachsen unten Buchenhecken, darüber recken sich alte Platanen in den Himmel. Doch die Kinder spielen nach wie vor gerne inmitten des kreisrunden Platzes. „Früher haben hier Boulespieler sogar Turniere abgehalten“, weiß der Konditor im Ruhestand.

Früher ein Handwerkerviertel

Östlich des Platzes, Richtung Fabrikstraße, sei früher so etwas wie das Handwerkerviertel der Stadt gewesen. Noch heute findet man an jeder Ecke des Platzes oft zugemauerte Eingänge, durch die damals die Läden betreten wurden. Die meisten Betriebe seien später in Industriegebiete abgewandert, weiß Krummel. Ecke Quellenstraße hatte jahrelang die Kreishandwerkerschaft ihr Domizil. An einem anderen Eckhaus ist noch die verblichene Schrift „Friedrichshalle“ zu erkennen – heute ist dort statt einer Gaststätte eine Thai-Massage.

Das Haus Kolping-Platz Nummer 6 fällt durch seine wunderschöne Gestaltung in Sandstein ins Auge – kein Wunder, gehörte es doch ursprünglich dem Steinbildhauer Franz Mages. Doch auch an den Gebäuden nebenan sind alte Sandsteingewänder erhalten geblieben.

Die Friedrich- wird ebenso wie die Wilhelmstraße quasi vom Kolping-Platz unterbrochen. Die Friedrichstraße entlang ging Krummel in die 1899 erbaute Barbarossaschule, wie es die Kinder aus dem Viertel heute noch tun. Das Grundstück gegenüber der Schule ist nie bebaut worden. Dort ist nach wie vor eine Grünfläche, wo die Kinder der umliegenden Straßen sich austoben können.

Der Schneppbach, der einer Straße den Namen gab, fließt unterirdisch, auf alten Landkarten vom Ende des 19. Jahrhunderts ist auch der Lauterbach noch zu erkennen. „Hier stand früher die Möbelfabrik Eckel, über die Augustrastraße hinweg“, erinnert der 70-Jährige. Neben dem ehemaligen Kolonnenhaus wurde vor Jahren bereits die neue Arbeitsagentur gebaut. „Dazwischen war in meiner Jugend ein Minigolfplatz, der war sehr beliebt bei der Jugend“, schildert Krummel. Und weiß auch, dass die Wohnungen in den neuen Häusern, die in der Schneppbachstraße vor nicht allzu langer Zeit gebaut wurden, sehr schnell weg gewesen seien - das Wohngebiet liegt zentral und ist sehr beliebt.

Zurück an den Kolping-Platz und das ehemalige katholische Gesellschaftshaus Neue Eintracht, wo früher neben der Fruchthalle der größte Veranstaltungssaal der Stadt war. Bälle, Fastnachtsveranstaltungen und vieles andere mehr fanden dort statt. Die Familie Weiß betrieb lange die gleichnamige Gaststätte. Heute ist die „Kirche mittendrin“ in dem Haus untergebracht, eine evangelische Freikirchliche Pfingstgemeinde. Das Kolpingwerk, dessen Begründer dem ganzen Platz den Namen gab, hat heute ein Büro im Nebengebäude.

Viele kirchliche Einrichtungen

Rund um den Platz finden sich etliche Kirchen und kirchliche Einrichtungen. So ist in dem Haus Ecke Schul- und Bruchstraße nicht nur der protestantische Frauenverein, sondern auch ein protestantischer Kindergarten untergebracht.

„Hier war als Kind mein liebster Spielplatz“, schildert Peter Krummel. Das noch unbebaute Grundstück habe damals zwei, drei Meter tiefer gelegen und sei mit einem Holzgeländer versehen gewesen. Das ganze Viertel liegt in einem Sumpfgebiet, der frühere Stadtwoog reichte bis zur Gasstraße. Heute noch sollen viele Hausbesitzer Brunnen im Keller haben.

Unser Spaziergang führt zu weiteren Kirchen und christlichen Einrichtungen, mal kleiner, mal größer, mal unscheinbar, mal auffälliger. Baptisten sind ebenso vertreten wie Mennoniten, deren Haus 1955/56 von vielen freiwilligen Helfern, darunter amerikanischen „Pax-Boys“, gebaut wurde. Das Elim-Zentrum in der Bruchstraße gehört der Evangelischen Freikirche, nur wenige Schritte weiter, in der Karpfenstraße, liegt die Michaelis-Kirche, ein evangelisch-lutherisches Gotteshaus.

Gegenüber ist ein gepflegtes altes Sandsteingebäude zu entdecken. Hier im Viertel gibt es viele schöne alte Häuser, die teils liebevoll instand gehalten werden. So manches Gebäude wurde aber auch von einem Investor gekauft und zu Eigentumswohnungen umgebaut.

Geburtshaus von Fritz Walter

Unser Weg führt uns an die Ecke Karpfen-, Gas- und Friedrichstraße. Auch hier war einst ein kleines Geschäftszentrum – alles kleine Familienbetriebe. Von der Gasstraße zweigt ein paar Meter weiter in Richtung Wilhelmstraße die kleine Heinrich-Heine-Straße ab, die früher Uhlandstraße hieß. Doch als der heutige Stadtteil Hohenecken eingemeindet wurde, musste sie umbenannt werden, weil es auch dort eine Uhlandstraße gibt. Hier können vier benachbarte, alte Häuser im gleichen Stil bewundert werden, die doch ganz unterschiedlich gestaltet wurden. Und wer durchgeht bis zur Bismarckstraße, der kommt an das Geburtshaus von Fritz Walter.

Gründerzeit und Jugendstil dominieren

Die markante Form des Adolph-Kolping-Platzes mit den strahlenförmig abzweigenden Straßen geht auf den Stadterweiterungsplan von Eugen Bindewald aus dem Jahr 1887 zurück. Der Ingenieur und visionäre Stadtplaner hatte ihn neben Fackelrondell und Marienplatz als einen der drei wichtigsten Verkehrsverteiler in Kaiserslautern vorgesehen.

Der Name des Platzes wurde gleich mehrfach geändert. Zuerst hieß er Preußenplatz, wurde dann in Friedrichsplatz umbenannt und nach dem Zweiten Weltkrieg in Adolph-Kolping-Platz nach dem 1813 geborenen katholischen Priester und Gründer des Kolpingwerkes. An dem Platz stand die Neue Eintracht, welche jahrzehntelang als Domizil der katholischen Kolpingfamilie in Kaiserslautern diente. Diese war Tagungshaus und Konzertsaal, aber auch Hotel und Gaststätte.

2009 wurde die Neue Eintracht von der Lagerhauskirche, einer Pfingstgemeinde, gekauft. Seither dient das Gebäude als Kirchen- und Versammlungshaus. 2015 gab sich die Lagerhauskirche einen neuen Namen: Kirche mittendrin. Im gleichen Jahr wurde die Gaststätte renoviert und zu einer Cafeteria umgebaut.

Das Gebiet um den Adolph-Kolping-Platz wird durch die Bauepochen der Gründerzeit, des Jugendstils und des Expressionismus geprägt. Im vergangenen Jahr hat der Stadtrat eine Erhaltungssatzung beschlossen, um den Charakter des Quartiers zu erhalten und mehr Einfluss auf Bauprojekte zu haben. Diese Satzung bezieht sich allerdings auf das Gebiet östlich – der Platz selbst ist nicht eingeschlossen. Der Geltungsbereich wird begrenzt durch die Bismarckstraße im Norden, die Fabrikstraße im Osten, im Süden durch Augusta- und Hummelstraße sowie die rückwärtige Bebauung an der Quellenstraße und im Westen durch Friedrichstraße und Adolph-Kolping-Platz.

Nach der Erhaltungssatzung sind alle Maßnahmen genehmigungspflichtig, die das äußere Erscheinungsbild von Gebäuden oder das Straßenbild verändern.