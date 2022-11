Am Elften im Elften. Da war doch was, oder? Nun, zur Fastnacht habe ich ein, sagen wir, eher neutrales Verhältnis. Aber der 11. November (um 11.11 Uhr, um genau zu sein) markiert seit jeher den Beginn der fünften Jahreszeit. Bis zum Aschermittwoch.

Mein Verhältnis zum hiesigen Fußballzweitligisten 1. FC Kaiserslautern dagegen ist ein inniges. Und das seit vielen, vielen Jahren. Also: Am Elften im Elften bestreitet der FCK sein letztes Spiel der Hinrunde 2022/23. Und das auch noch in der Karnevalshochburg Düsseldorf.

Was will uns das sagen? Nun, zunächst einmal gar nicht so viel, wenn man ehrlich ist. Die Begegnung bei Fortuna Düsseldorf markiert das Ende der Vorrunde einer bisher, aus FCK-Sicht, recht erfreulich verlaufenden Zweitliga-Saison. Das frühe Datum, Mitte November, ist der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar geschuldet, die in den Winter verlegt wurde. Aber das soll nicht das Thema sein.

16 Spiele, 26 Punkte

Der FCK hat in 16 Spielen 26 Punkte geholt und ist im deutschen Profi-Fußball derzeit mit das einzige Team, das auf fremden Plätzen noch ungeschlagen ist. In Liga eins und zwei gibt es keine andere Mannschaft, die auswärts nicht doch einmal verloren hat. Auch der FC Bayern gehört dazu (0:1 in Augsburg, auch ein Derby, aber das nur am Rande). Nur in Liga drei gibt es den SV Elversberg, der in der Vorrunde auswärts bisher immer mindestens einen Punkt mitgenommen hat. Da die Saarländer am Wochenende daheim spielen, wird das auch so bleiben.

Zurück zum FCK. Die Auswärtsstärke – ich habe überhaupt nichts dagegen, nicht im geringsten – mutet für mich allerdings, der in den 1980er Jahren fußballerisch sozialisiert wurde, etwas seltsam an. Galt nicht früher die Regel, dass der Betzenberg eine nahezu uneinnehmbare Bastion ist, dafür aber die Roten Teufel auswärts eher als Engelchen auftreten? Oder ist das, wie so oft im Fußball, nur eine gefühlte Wahrheit? Stichprobe: Im Spieljahr 1986/87 gewann der FCK daheim elf Spiele, spielte zweimal unentschieden. Auswärts gab es nur vier Siege und vier Unentschieden. In der Saison 1988/89 gewann der FCK daheim acht Begegnungen, auswärts nur zwei, die Anzahl der Unentschieden hielt sich in etwa die Waage, sieben daheim, sechs auswärts. Doch was dran, an der Sache mit der Bastion Betzenberg in früheren Jahren?

Zurück ins Hier und Jetzt: Vor dem Spiel in Düsseldorf hat der FCK 26 Punkte auf seinem Konto. Exakt 13 davon erkämpften die Roten Teufel auswärts (drei Siege, vier Unentschieden), die andere Hälfte rührt von ebenfalls drei Siegen und vier Unentschieden daheim her.

Die magische 40-Punkte-Marke

Damit fehlen noch 14 Zähler bis zur nahezu magischen 40-Punkte-Marke, die gemeinhin als sicheres Terrain mit Blick auf den Abstieg aus einer Liga (mit 18 Mannschaften) gilt. Lediglich einmal stieg eine Mannschaft mit mehr als 40 Punkten ab: 1996 war das der Zweitligist Chemnitzer FC, damals gab es aber noch vier Absteiger aus Liga zwei. Und im Sommer 2018 musste Erzgebirge Aue mit 40 Punkten in die Relegation, hielt dort dann aber die Zweite Bundesliga.

In den vergangenen Jahren reichten immer weniger als 40 Punkte für den Klassenerhalt. In der Saison 2019/20 waren es beispielsweise 37 Punkte. Dazu fehlten den Roten Teufeln im Moment noch elf Punkte. Elfter im Elften. Da war doch was ...