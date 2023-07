Nachdem die Frage, wer ab kommendem Jahr Frankenthaler Oberbürgermeister wird, nicht in einer Stichwahl beantwortet werden muss, kann die letzte Stadtratssitzung vor den großen Ferien am Mittwoch, 5. Juli, 17 Uhr (Spiegelsaal, Congress-Forum), ohne weitere Wahlkampfeinflüsse über die Bühne gehen. Tatsächlich sollen vor der Pause noch zwei wichtige Projekte einen Schritt weitergebracht werden: das Bauvorhaben der Pro Concept AG (Mannheim) für den Jakobsplatz im Pilgerpfad und die geplante Wohnbebauung auf dem früheren Sternjakob-Betriebsgelände in der Frankenstraße. Im Haupt- und Finanzausschuss vorberaten ist die Teilnahme der Stadt am Landesprogramm, das zu einer deutlichen Reduzierung der städtischen Schulden führen soll. Wie berichtet, geht es um rund 99 Millionen Euro sogenannter Kassenkredite, die Frankenthal loswerden könnte. Mit den Folgen der zunehmende Hitze in den Sommermonaten beschäftigen sich zwei Anfragen der Fraktionen: Die Grünen erkundigen sich, wie weit ein von der Verwaltung im vergangenen Jahr angekündigter Hitzeaktionsplan gediehen ist. Die SPD möchte wissen, ob es Fortschritte bei der Installation öffentlicher Trinkwasserbrunnen gibt. Die Sozialdemokraten fragen außerdem mit Verweis auf einen Ratsbeschluss im Mai 2021 nach einer Satzung, die das Zweckentfremden von Wohnraum unterbinden soll.