Fast 100 Millionen ihrer Gesamtlast von rund 165 Millionen Euro an Kassenkrediten könnte die Stadt Frankenthal loswerden, sofern sie in das Landesprogramm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ aufgenommen wird. Der Haupt- und Finanzausschuss soll bei seiner Sitzung am Dienstag, 27. Juni, 17 Uhr (Sitzungssaal, Neumayerring 72), als erstes kommunales Gremium über den Antrag dazu diskutieren und abstimmen. Das abschließende Wort hat dann der Stadtrat bei seinem letzten Treffen vor der Sommerpause am Mittwoch, 5. Juli. Ein zentrales Argument: Bei weiter steigenden Zinsen könnte die Stadt die Zinslast für die Kassenkredite, die ursprünglich nur der Überbrückung kurzer Liquiditätsengpässe im laufenden Verwaltungsgeschäft dienen sollten, nicht mehr aus eigener Kraft stemmen. Das sei bei einer nach Teilnahme an dem Landesprogramm verbleibenden Restschuld von rund 65 Millionen Euro wiederum eine „realistische Perspektive“. Weitere Themen auf der Tagesordnung: Informationen über den Stand der Städtepartnerschaften und die Fortsetzung der kommunale Vereinbarung mit Ludwigshafen für den Brandschutz im Industriegebiet „Römig“ bei Eppstein.