Im Vorgarten eines Einfamilienhauses in Hochstadt haben die Bewohner dieser Tage mehrere wachsartige Riegel gefunden, bei denen es sich aufgrund der Beschaffenheit und des Erscheinungsbildes um Giftköder handeln könnte, wie die Polizei berichtet. Die Bewohner, die einen Hund besitzen, haben die mutmaßlichen Giftköder eingesammelt und die Polizei alarmiert. Es wurde ein Strafverfahren wegen versuchter Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise zum Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.