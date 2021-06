In Frankenthal ist derzeit nicht absehbar, ob eine Straße oder ein Platz nach dem vor vier Jahren verstorbenen früheren Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) benannt wird. Das Thema habe derzeit „keine besondere Priorität“, sagte Pressesprecherin Xenia Schandin auf RHEINPFALZ-Anfrage. Damit wird die Stadt vorerst nicht dem Ludwigshafener Beispiel folgen, wo der Stadtrat am Montag dieser Woche beschlossen hatte, der als Ersatz für die marode Hochstraße Nord geplanten Verbindungsachse zwischen Hauptbahnhof und Rheinufer den Namen des Altkanzlers zu geben. In Frankenthal war eine kurz nach dem Tod des früheren Regierungschefs angestoßene Initiative der CDU-Stadtratsfraktion zu einer öffentlichen Ehrung gescheitert. Nach einem Ratsbeschluss zur Umbenennung des Rathausplatzes in Helmut-Kohl-Platz hatte es scharfe Kritik von Bürgern gegeben. Die Entscheidung wurde revidiert und eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich ganz allgemein mit der Namensgebung öffentlicher Straßen und Plätze beschäftigen sollte. Diese hat Schandin zufolge auch getagt und für den Fall Kohl keine kurzfristig realisierbare Möglichkeit zum Gedenken an den Christdemokraten gefunden.