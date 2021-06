Fast auf den Tag genau vier Jahre nach dem Tod von Helmut Kohl hat der Stadtrat am späten Montagnachmittag eine Entscheidung für eine Würdigung des Altkanzlers im Stadtbild getroffen: Für den CDU-Vorschlag, die neue Stadtstraße „Helmut-Kohl-Allee“ zu benennen, stimmten 40 Mandatsträger. Es gab zwei Gegenstimmen und zwölf Enthaltungen.

„Damit haben wir ein starkes Signal gesendet. Heute hat nicht nur Ludwigshafen, sondern das ganze Land auf uns geschaut“, sagte CDU-Fraktionschef Peter Uebel. Die CDU hatte das Vorschlagsrecht. Helmut Kohl sei streitbar gewesen und habe polarisiert, das gehöre zu seiner Biografie. Aber das trete in den Hintergrund angesichts seines überragenden Lebenswerks, betonte er. Die Wiedervereinigung Deutschlands und die Einigung Europas seien große Momente in der Geschichte des Landes und des Kontinents.

SPD zieht Änderungsantrag zurück

Die SPD zog im Laufe der Debatte einen Änderungsantrag zurück, für den sich keine Mehrheit abzeichnete. Darin regte SPD-Vorsitzender David Guthier eine Bürgerbeteiligung an. Damit habe die SPD ihre Lehren aus den Vorgängen im Herbst 2017 ziehen wollen, als ein gemeinsamer Antrag von CDU und SPD für die Umbenennung der Rheinallee in Süd in Helmut-Kohl-Allee am Widerstand der Anlieger und an der öffentlichen Kritik gescheitert war. „Uns geht es um die größtmögliche Akzeptanz“, sagte Guthier zunächst. Später lenkte er ein und meinte: „Es geht uns in keinster Weise darum, die Verdienste Kohls infrage zu stellen.“

OB begrüßt Entscheidung

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) sagte nach der Abstimmung, dass sie eine Würdigung des Ehrenbürgers der Stadt und Europas in Ludwigshafen begrüße. „Ich habe die Wertschätzung für Helmut Kohl in ganz Europa erlebt“, sagte die frühere Europaabgeordnete.

Helmut Kohl starb am 16. Juni 2017 in seinem Haus in der Marbacher Straße in Oggersheim im Alter von 87 Jahren. Die ebenerdige Stadtstraße, die künftig seinen Namen tragen soll, ist 860 Meter lang geplant und ersetzt die Hochstraße Nord nach deren Abriss. Komplett fertiggestellt sein soll die Stadtstraße im Jahr 2030. Über Einzelheiten der Umbenennung wurde am Montag nicht gesprochen.