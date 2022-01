Als Impfkoordinator soll sich Frank Rickert (53) um den Betrieb in der Frankenthaler Impfstelle kümmern. Die Einrichtung, die die Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Malteser Hilfsdienst betreibt, wurde am 8. Januar eröffnet.

In der Funktion als Impfkoordinator ist der erfahrene Notfallsanitäter Frank Rickert in Frankenthal kein Unbekannter. Von Januar bis Ende September 2021 hat der 53-Jährige das Landes-Impfzentrum im Petersgartenweg betreut. Auch in der Impfstelle in der Mörscher Straße 139 übernimmt Rickert unter anderem die Bestellung des Vakzins, die Einteilung des Personals und die Koordination der Termine. Daneben arbeitet er weiter für das Deutsche Rote Kreuz als Notfallsanitäter. „Die Impfung gegen das Coronavirus wird aus unserer Sicht zur Daueraufgabe.“ Das hat Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) mit Blick auf das feste Angebot in der Impfstelle mehrfach betont. Rickert habe im Impfzentrum hervorragende Arbeit geleistet und sei deshalb der ideale Mann auf dem Posten. Der Mediziner Jürgen Burrasch, der ebenfalls bereits im Impfzentrum engagiert war, berät das Team erneut in medizinischen Fragen.

Impfstelle freitags und samstags geöffnet

Bis Ende Januar öffnet die Impfstelle in der Mörscher Straße 139 jeweils freitags von 15 bis 21 Uhr und samstags von 9 bis 15 Uhr. Anmeldungen sind montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr unter 06233 89775 möglich. Alternativ können sich Impfwillige online über das Terminvergabeportal des Landes unter www.impftermin.rlp.de anmelden.