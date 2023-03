In der seit Januar schwelenden Debatte, wo und wie Asylbewerber in Frankenthal ein Dach über dem Kopf bekommen, soll am Mittwoch der Stadtrat vorerst für Klarheit sorgen. In welcher Form ist offen: Der Beschlussvorschlag der Verwaltung ist bis Dienstagnachmittag weder schriftlich verschickt noch auf der Internetseite veröffentlicht worden.

Heiß diskutiert wird in der Stadt vor allen Dingen folgende Frage: Sollen auch Sporthallen als Notunterkunft in Betracht kommen, wenn der Platz zur Aufnahme von Neuankömmlingen in Wohnheimen und angemieteten Wohnungen nicht mehr ausreicht? Dahingehende Überlegungen für die Albert-Sporthalle und die Eichwiesenhalle hatten erst im Lauterecker Viertel und dann in Studernheim für Aufregung gesorgt. Im Nachgang einer von Vereinen und Kommunalpolitikern im Vorort getragenen Resolution hatten deren Initiatoren in den zurückliegenden Tagen nach eigenen Angaben fast 800 Unterschriften gesammelt.

Über einen zunächst gemeinsam von CDU, SPD, Grünen, FWG und FDP im Planungs- und Umweltausschuss gestellten Antrag, demzufolge Hallen für die Unterbringung von Flüchtlingen tabu sein sollen, war in dem Gremium nicht abgestimmt worden. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) hatte für die Sitzung des Stadtrats umfassende Informationen und einen Vorschlag zur Abwägung angekündigt.

Internes Papier durchgesickert

Zuvor war durch ein Versehen innerhalb der Verwaltung ein internes Papier öffentlich geworden, demzufolge unter anderem das bisherige Verwaltungsgebäude der Stadtwerke auf seine Eignung als Unterkunft geprüft werde. Fürs langfristige Anmieten eines Objekts in der Siemensstraße soll der Stadtrat nun grünes Licht geben. Hintergrund der Aktivitäten: Die Verwaltung rechnet in den bevorstehenden Monaten mit einer neuen Flüchtlingswelle und fürchtet, dass für deren Aufnahme Kapazitäten knapp werden.

Das Thema erscheint auch noch in anderen Zusammenhängen auf der Tagesordnung: Der Beirat für Migration und Integration legt dem Rat eine Resolution „Zuwanderung als Chance sehen!“ vor. Die AfD erkundigt sich nach „ausreisepflichtigen Migranten in Frankenthal“.

Termin

Sitzung des Stadtrats am Mittwoch, 22. März, 17 Uhr, Congress-Forum (Spiegelsaal), Stephan-Cosacchi-Platz 5.