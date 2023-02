591 Menschen sind – Stand Mitte Februar – in städtischen Wohnheimen und Unterkünften sowie rund 40 angemieteten Wohnungen untergebracht: Asylbewerber, Ukrainer auf der Flucht vor dem Krieg in ihrer Heimat und deutsche Obdachlose. Ihre Anzahl könnte, wie Beigeordneter Bernd Leidig (SPD) bei der Bürgerversammlung am Donnerstag erläutert hat, bis Ende des Jahres auf bis zu 850 ansteigen. Diese Prognose beruht auf der Annahme, dass Frankenthal im ersten Vierteljahr 2023 pro Woche etwa vier Neuankömmlinge zugewiesen werden, ab dem zweiten Quartal sechs. Als Haupteinflussfaktoren für diese Entwicklung nannte Leidig die Öffnung der sogenannten Balkanroute im vergangenen Jahr, den seit einem Jahr tobenden Krieg in der Ukraine und – aktuell – das Erdbeben in der Türkei und Syrien.

Größte Gruppe: Kinder

Die größte Gruppe unter den derzeit in Frankenthal untergebrachten Flüchtlingen mit und ohne Aufenthaltsstatus – ausgenommen Menschen aus der Ukraine – sind Kinder (rund 140), gefolgt von alleinstehenden Männern (etwa 130) und Erwachsenen in Familien (rund 100) und alleinstehenden Frauen (rund 30). Die meisten von ihnen kommen aus Syrien, Afghanistan, Somalia Iran, Türkei, Pakistan, Aserbaidschan, Irak und Albanien. Von schätzungsweise 500 ukrainischen Kriegsflüchtlingen leben 100 in städtischen Unterkünften, alle anderen haben privat eine Bleibe gefunden. Insgesamt wurden Frankenthal im Jahr 2022 rund 570 Personen zugewiesen – deutlich mehr als die 455 im bisherigen Rekordjahr 2015.