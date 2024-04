Die Erwartungen wurden übertroffen. Zum Tag der offenen Tür bei Wipotec in der Adam-Hoffmann-Straße kamen am Samstag rund 5500 Besucher, mehr als ursprünglich geplant. Vor allem die Mitarbeiter der Jobbörse hatten unglaublich viel zu tun, bilanzierte Sprecher Oliver Holzwarth. „Die wurden förmlich überrannt.“ Infos gab es beispielsweise zu Karrierechancen als Industriekaufmann, Mechatroniker oder Vertriebsmitarbeiter, aber auch zu den Möglichkeiten eines Dualen Studiums bei dem Unternehmen, das weltweit 1200 Mitarbeiter beschäftigt und Spezialist für intelligente Wägetechnik ist. Firmenchef Theo Düppre (74), für den das Spektakel so etwas wie ein großes Familienfest war, freute sich, dass offenbar bei dem ein oder anderen Gast ankam: „Technik macht Spaß, das ist etwas ganz Tolles.“ Bei einem Rundgang durch die Hallen sei er auf Entwicklungen aufmerksam geworden, die er so auch noch nicht kannte. Rund 270 Mitarbeiter waren bei dem Fest im Einsatz. „Der Tag der offenen Tür hatte für alle etwas zu bieten. Auch unsere Leute haben die Gelegenheit genutzt, mal in ganz andere Bereiche reinzuschauen“, so Holzwarth. Viele Familien mit Kindern waren da, die Stimmung war sehr gut, es gab viele Vorführungen, Mitmachaktionen und eine Wissensrallye, Musik inklusive.