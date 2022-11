„Zwei Halbzeiten“, wie Standortentwickler Reiner Bauer es ausdrückt, gibt es beim Donnersberger Beschäftigungsgipfel: Am Mittwochnachmittag, 30. November, finden Arbeitnehmer in der Donnersberghalle in Rockenhausen einen großen Job-Markt, am Abend können sich vornehmlich Arbeitgeber über Fachkräftegewinnung austauschen.

Der Fachkräftemangel nimmt drastisch zu – nicht nur in der Westpfalz. Geeignete Arbeitskräfte zu gewinnen, das wird zunehmend zum herausfordernden Faktor für die Zukunfts- und Funktionsfähigkeit unseres Gesellschafts- und Wirtschaftssystems. Der Donnersberger Beschäftigungsgipfel greift das Thema am Mittwoch, 30. November, in der Donnersberghalle mit zwei Schwerpunkten auf: Von 15 bis 17 Uhr verwandelt sich die Halle in „einen großen Marktplatz der Beschäftigungsmöglichkeiten“, so Bauer. Die Agentur für Arbeit und das Jobcenter haben rund 600 Stellenangebote aus dem Donnersbergkreis im Gepäck. Viele Arbeitgeber sowie Bildungs- und Qualifizierungsträger haben ebenfalls ihre Teilnahme zugesagt. „Eine große Chance für alle, die in der kommenden Zeit eine Veränderung, eine Qualifizierung oder einen Job suchen, und für alle, die als Arbeitgeber Verstärkung finden möchten“, befindet Landrat Rainer Guth.

Ergänzt wird dieser Chancentreff durch ein Begleitprogramm, das von Strukturlotse Tobias Zirker und Adeline Weiler von der Wirtschaftsförderung des Donnersbergkreises moderiert wird. Dabei geht es um Unterstützungsangebote der Agentur für Arbeit und des Jobcenters, Perspektiven und Beratungsangebote der Industrie- und Handelskammer (IHK) oder die Koordinierungsstelle für Ausbildung und Migration. Zudem werden die Beschäftigungspilotinnen für Ukrainerinnen und Ukrainer vorgestellt.

Alle sollen dabei sein können

Laut Kreisverwaltung werden am Mittwoch eine kostenlose Beförderungsmöglichkeit sowie Kinderbetreuung angeboten. „Es ist uns wichtig, dass wir auch den Menschen, die kein Auto haben, oder die durch Kinderbetreuung oder durch sprachliche Barrieren eingeschränkt sind, die Teilnahme an dieser Veranstaltung ermöglichen“, sagt Bauer. Für individuelle Unterstützung und Hilfe stehe die Kreisverwaltung im Vorfeld zur Verfügung.

Die „zweite Halbzeit“ startet um 18 Uhr und widmet sich der internationalen Fachkräftegewinnung. „Erfolgreiche und nachhaltige Fachkräftezuwanderung – richtig machen und besser werden“, lautet das Motto. Dieser zweite Teil richtet sich schwerpunktmäßig an Arbeitgeber. Moderiert von Wirtschaftsförderer Reiner Bauer gibt es eine Impulsreihe mit Peter Weißler, Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, mit Arbeitgebern aus der Region, mit der Zentralen Ausländerbehörde Kaiserslautern und dem rheinland-pfälzischen Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Rheinland-Pfalz.

Info

Unter www.beschaeftigung.donnersberg.de gibt es weitere Infos zum Donnersberger Beschäftigungsgipfel.