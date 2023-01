Gegensätze treffen aufeinander: Die Damenmannschaft des BBC Fastbreakers Rockenhausen, Tabellenletzter der Basketball-Landesliga Rheinhessen-Pfalz 1, empfängt am Sonntag um 14 Uhr (Donnersberghalle) den ungeschlagenen Tabellenführer TV Bad Bergzabern. Die Mädels des TV Kirchheimbolanden haben dagegen unverhofft spielfrei.

Das für Samstag terminierte Heimspiel des TV Kirchheimbolanden gegen die TSG Maxdorf in der Landesliga 2 wurde diese Woche abgesetzt. „Beim TVK fehlt eine Spielerin, die sich mit dem rheinland-pfälzischen Leistungskader auf einem Turnier in Chemnitz befindet. Das ist ein Verlegungsgrund“, erklärte Spielleiter Peter Poreba (Wörth). „Auf Wunsch des TVK wird deshalb die Partie verlegt und neu terminiert.“ Leistungsträgerin Emma Bauer ist beim Auswahlteam als Betreuerin im Einsatz.

Nur eine kleine Außenseiterchance haben die Fastbreakers in ihrer Partie. Gegen den souveränen Spitzenreiter aus der Südpfalz zog die Mannschaft um Trainer Marcel Cullmann bereits im Hinspiel deutlich (40:91) den Kürzeren. Der Oberliga-Anwärter Nummer eins setzt mehrere Spielerinnen ein, die früher bereits in höheren Ligen im Einsatz waren. Auch viele junge aufstrebende Nachwuchsasse laufen beim BBC-Gegner auf. In dem ungleichen Duell treffen auch zwei der erfolgreichsten Landesliga-Werferinnen aufeinander: Auf Rockenhausener Seite Alisha Manz, beim TVB Anna Rapp – beide zählen mit durchschnittlich etwa 16 Treffern pro Match liga-weit zu den zehn besten Topscorerinnen.

Gegner stellt nicht spielberechtigte Spielerin auf

Zwar ist ein Erfolgserlebnis gegen den Liga-Giganten aus Bad Bergzabern für die BBC-Mädels nicht wahrscheinlich, dafür durften sie bereits Mitte der Woche völlig unverhofft jubeln: Am grünen Tisch gab es den ersten Saisonsieg. „Der BBV Landau setzte vergangenes Wochenende eine nicht einsatzberechtigte Spielerin ein“, klärte Poreba die überraschende Wendung auf, wie aus der deutlichen Niederlage im Nachhinein die ersten beiden Pluspunkte für die Fastbreakers wurden. „Durch das Landauer Versehen gab es wie in der Spielordnung vorgesehen eine 0:20-Punkte-Wertung gegen den BBV und einen Sieg mit 20:0 Punkten für Rockenhausen“, informierte der Spielleiter die RHEINPFALZ. Da die Gartenstädterinnen zusätzlich mit einem Minuspunkt in der Wertung bestraft wurden, ist Rockenhausen (zwei Zähler) plötzlich wieder „ganz nah dran“ an der Konkurrenz am Tabellenende, Landau (3) und TSG Heidesheim (4).