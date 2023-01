Schwarzer Sonntag zum Jahresauftakt in der Basketball-Landesliga Rheinhessen-Pfalz 1. Die Damenmannschaft des BBC Fastbreakers Rockenhausen unterlag 29:65 (16:31) beim BBV Landau. Das sieglose Schlusslicht aus der Nordpfalz verpasste es mit einem Erfolgserlebnis gegen einen Tabellennachbarn den Anschluss an den Rest der Liga herzustellen.

„Die deutliche Niederlage ist bitter, weil unter normalen Umständen wir eigentlich auf Augenhöhe mit Landau hätten sein müssen. In Bestbesetzung wäre die Partie ausgeglichen verlaufen und die Chance auf den ersten Saisonsieg wäre da gewesen“, sagte BBC-Trainer Marcel Cullmann im Gespräch mit der RHEINPFALZ. „Der Termin passte überhaupt nicht. Der Großteil unserer Mannschaft steckt mitten in den Abiturprüfungen und konnte nicht dabei sein. Wir konnten nur fünf Spielerinnen aufbieten und dadurch nicht wechseln. Offensiv fehlten die Optionen.“

Mit nur fünf Spielerinnen wird die Partie zur Kraftfrage

Die Fastbreakers erwischten einen ordentlichen Auftakt – vor allem bremsten sie mit viel Biss in der Verteidigung Landaus Angriffsbemühungen zunächst erfolgreich aus. Nach zehn Minuten stand es 10:7. Doch noch vor dem Seitenwechsel starteten die Südpfälzerinnen auf die Siegerstraße durch. Mit einem 21:9-Lauf erhöhte Landau die Führung bis zur Halbzeit auf 15 Zähler Differenz – eine Vorentscheidung.

Im dritten Durchgang „knickte“ das BBC-Rumpfteam endgültig ein. Gegen das schnelle Umschaltspiel der Gastgeberinnen konnte der Basketballclub nichts mehr entgegensetzen. Mit einer 20:3-Serie schraubte der BBV den Vorsprung bis zur 30. Minute auf 51:19 in die Höhe – die frühe Entscheidung! „Die erste Halbzeit zogen wir uns noch prima aus der Affäre, standen auch defensiv gut. Im Angriff fehlten uns aber deutlich die Ideen“, analysierte Cullmann. „Je länger das Spiel dauerte, desto weniger Kraft hatten wir. Hintenraus fehlten einfach die Körner.“ Für die Fastbreakers spielten Alisha Manz, Lilli Knoll, Petra Kontic, Jasmin Hoffmann und Daiquicell Marrero. Die Korbjägerinnen des TV Kirchheimbolanden hatten in der Landesliga 2 am Wochenende spielfrei.