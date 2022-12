Der Ausbau der Rockenhausener Wiesenstraße wird voraussichtlich erst im kommenden Frühjahr beginnen. Das hat Stadtbeigeordneter Werner Dietz im Bauausschuss mitgeteilt.

Ursprünglich hätten die Arbeiten bereits im November starten sollen. Zu diesem Zeitpunkt war die ausführende Firma Jung aus Sien allerdings noch anderweitig eingespannt. „Im Dezember hätte sie nun loslegen können, aber wir wollen keine Winterbaustelle eröffnen, die nicht unbedingt sein muss“, sagte Dietz. Vielmehr werde man nun das Ende der kalten Witterung abwarten, ehe der Auftakt zu dem Großprojekt erfolgt.

In der Wiesenstraße werden auf gut 400 Metern Länge die Fahrbahn, Wasser- und Kanalleitungen erneuert sowie Hausanschlüsse zur Breitbandversorgung per Glasfaser hergestellt. Die Straße ist zweigeteilt: Der längere Abschnitt beginnt an der Industriestraße bei der Firma Adient, kreuzt die Straße „Am Weidengarten“ und trifft nach 290 Metern senkrecht auf das kürzere Teilstück.

Zwei „Blaulicht-Organisationen“ betroffen

Über diese 120 Meter lange Strecke rücken auch zwei an der Einmündung „Am Wörth“ gelegene Blaulicht-Organisationen aus: Feuerwehr und Katastrophenschutz mit der Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst. Je nachdem, ob im Zuge der Sanierung eine Vollsperrung notwendig ist, muss für sie über alternative Einsatzrouten nachgedacht werden.

Zumindest in den ersten Monaten des Projekts wird dies aber nicht notwendig sein: Denn beginnen wird der Ausbau im Kreuzungsbereich Wiesenstraße/Weidengarten. Vermutlich erst im Laufe des Jahres werden dann die für Feuerwehr und SEG relevanten Stellen erreicht. Laut Planung sollen die mit Kosten von 1,1 Millionen Euro veranschlagten Arbeiten bis Frühjahr 2024 abgeschlossen sein.