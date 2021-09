Der Ende Juli aus dem Exoten-Tierpark in Rockenhausen entflohene Makake hat seine Nahrungsquelle in Bisterschied wieder verlassen. Das teilt der Betreiber des Tierparks, Andreas Spieß, auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit. Das Tier sei nun acht Kilometer von seinem letzten Standort entfernt auf einem Feld im Grenzgebiet zwischen den Landkreisen Donnersberg und Kaiserslautern gesehen worden. Zuvor hatte sich der Affe Mirabellen auf einer Plantage bei Bisterschied einverleibt. Damit setzt das Tier seine Rundreise durch das Gebiet um Rockenhausen fort. In den vergangenen Wochen war der Flüchtige auch in Niederkirchen im Landkreis Kaiserslautern sowie bei Reipoltskirchen im Kreis Kusel unterwegs.