Im März feierte sie ihren 103. Geburtstag. Jetzt ist Lisel Heise im Seniorenheim in Göllheim gestorben. Die wohl bekannteste Kirchheimbolanderin erfuhr weltweite Aufmerksamkeit, als sie 100-jährig als Abgeordnete in den Stadtrat von Kirchheimbolanden einzog. Die leidenschaftliche Schwimmerin engagierte sich hier in erster Linie für den Erhalt des Freibades in ihrer Heimatstadt. Weil ihre Sinne nicht mehr mitmachen wollten und Hören und Sehen ihr immer schwerer fielen, verabschiedete sich Lisel Heise 2020 aus der Kommunalpolitik. Ihre letzte Lebensphase verbrachte sie in einem Seniorenheim.

Lisel Heise Thomas Stepan, Julia Hoffmann, dpa, privat Lisel Heise Thomas Stepan, Julia Hoffmann, dpa, privat Lisel Heise Thomas Stepan, Julia Hoffmann, dpa, privat Lisel Heise Thomas Stepan, Julia Hoffmann, dpa, privat Lisel Heise Thomas Stepan, Julia Hoffmann, dpa, privat Lisel Heise Thomas Stepan, Julia Hoffmann, dpa, privat Lisel Heise Thomas Stepan, Julia Hoffmann, dpa, privat Lisel Heise Thomas Stepan, Julia Hoffmann, dpa, privat Lisel Heise Thomas Stepan, Julia Hoffmann, dpa, privat Lisel Heise Thomas Stepan, Julia Hoffmann, dpa, privat Lisel Heise Thomas Stepan, Julia Hoffmann, dpa, privat Lisel Heise Thomas Stepan, Julia Hoffmann, dpa, privat Lisel Heise Thomas Stepan, Julia Hoffmann, dpa, privat Foto 1 von 13 Lisel Heise erlangte als älteste Stadträtin der Welt internationalen Ruhm. Mit 103 Jahren ist sie gestorben. Sie war eine leidenschaftliche Schwimmerin und setzte sich für den Erhalt des Freibads in Kibo ein.