Lisel Heise, mit 101 Jahren bis vor kurzem Deutschlands wohl ältestes Mitglied in einem Stadtrat, trainiert ihre Gesundheit während der Corona-Pandemie mit kleinen Ausflügen. „Ich halte frische Luft für mit das beste Antibiotikum gegen diese Krankheit“, sagte die ehemalige Lehrerin der Deutschen Presse-Agentur im pfälzischen Kirchheimbolanden. „Ich habe gerade mit meiner Tochter einen etwa zweistündigen Waldspaziergang unternommen. Überhaupt tanke ich viel Sauerstoff“, sagte Heise, die im März 102 Jahre alt wird - und damit zur Corona-Risikogruppe gezählt wird.

Mit einer möglichen Impfung gegen das Virus hat sie keine Eile. „Ich bin noch am Überlegen“, meinte die ältere Dame. Allgemein sei für sie Sauerstoff ein sehr gutes Mittel zur Gesunderhaltung. „Das ist eine medizinische Tatsache. Frische Luft und so weiter. Und gerade jetzt hockt jeder in der Stube. Das ist eine ganz traurige Situation.“

Ihre Kandidatur für den Stadtrat im Alter von 100 Jahren machte Heise 2019 überregional bekannt. Die Seniorin bewarb sich für die Initiative „Wir für Kibo“. Im vergangenen Jahr trat sie mit Hinweis auf ihre schwächer werdenden Augen und Ohren zurück.