Für die einen ist es längst überfällig – für die anderen ein Ärgernis: gebührenpflichtiges Parken auf dem Wurstmarktplatz. Nun könnte es bald soweit sein. Der Stadtrat entscheidet am Dienstag. Das Thema sorgt bereits jetzt für Wirbel – nicht nur in den sozialen Netzwerken.

Wer künftig auf dem Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim parken will, wird wohl drei Euro dafür zahlen müssen. Der Bauausschuss hat dieses Vorgehen am Donnerstag