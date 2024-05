Mehrere Besucher mussten am Samstag aus den Gondoletta-Booten im Karlsruher Zoo gerettet werden. Die Gondoletta – eine Reihe von Booten, die von einem Seil gezogen werden – stand wegen einem technischen Defekt am Samstagnachmittag still, wie die Feuerwehr Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt gab. Da die Störung nicht sofort behoben werden konnte, begannen die Mitarbeiter des Gartenbauamtes, die Personen aus der Gondoletta an Land zu bringen.

Mehrerer Zoobesucher alarmierten daraufhin die Feuerwehr Karlsruhe, die bei der weiteren Rettung half. In einem der Boote verschluckte sich ein Kind, sodass es sofort aus dem Boot geholt und vom Rettungsdienst versorgt werden musste. Anschließend wurde es in eine Klinik gefahren. Sonst sei niemand verletzt worden.