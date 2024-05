Das Wohngebiet „Im Gerstel“ soll besser ans Stromnetz angeschlossen werden. Der Verbandsgemeinderat beauftragte die Verlegung eines Kabels zwischen Lilienweg und Trafostation Jungfernsprung.

Das Mittelspannungskabel soll in einem Wirtschaftsweg verlegt werden. Die Kosten gab Verbandsbürgermeister Michael Zwick mit 131.000 Euro an. „Da haben wir im Stromnetz ein Problem“, begründete Zwick das neue Kabel. In den vergangenen Monaten habe es in dem Bereich wieder zwei Stromausfälle gegeben. Die Entlastungsleitung sei zudem nötig, falls Hausbesitzer im Gerstel neue Photovoltaikanlagen anschlössen.

Stadtbürgermeister Holger Zwick monierte, dass erst vor sechs Wochen der Weg aufwendig neu hergerichtet worden sei. „Das Geld hätten wir uns sparen können, wenn wir das vorher gewusst hätten“, beklagte Holger Zwick eine mangelnde Kommunikation zwischen Werken und Stadt.