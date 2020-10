Nachfragen bei Landkreis, Stadt Bad Dürkheim und den Verbandsgemeinden Freinsheim und Wachenheim haben am Tag nach der Verkündung der neuen Beschränkungen in Berlin durch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hauptsächlich eines ergeben: Dass noch wenig Konkretes gesagt werden kann, aber alle fieberhaft an den Planungen für die Umsetzung der Beschränkungen arbeiten. Allerdings könne erst über weitere Details berichtet werden, wenn am Freitag die zwölfte Corona-Verordnung des Landes veröffentlicht ist.

Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld berichtete, am Freitagmittag werde kreisintern über Themen wie die Ausweitung der Kontrollen der Regelungen, Öffnungszeiten, Mitarbeiter im Homeoffice und das weitere Vorgehen in der Gremienarbeit gesprochen. Ihlenfeld appelliert zudem an die Bürger, die kommenden Tage, bis die Beschränkungen am Montag in Kraft treten, nicht noch für große Treffen oder ähnliches zu nutzen. „Wir bitten darum, dass die Leute sich schon jetzt mit Blick auf das Wochenende und Halloween zurückhalten.“

Dürkheims Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) geht im Moment davon aus, dass Stadtmuseum und Bücherei unter Auflagen geöffnet bleiben werden. Auch Spielplätze dürften wohl weiter genutzt werden. Bei Musikschule und JuKib hoffe er auf Regelungen vom Land. Auch ob die Saline geöffnet bleiben kann, sei noch nicht klar. Die für kommende Woche angekündigte Baumesse werde seiner Einschätzung nach nicht stattfinden können, sagte Glogger. Beim Bürgerbüro sind Termine momentan nur nach Anmeldung und in dringenden Fällen möglich (wir berichteten).

In der Verbandsgemeindeverwaltung Wachenheim werden seit Monaten nur noch Termin vergeben. Es sei aber möglich gewesen, spontane Besucher dazwischenzuschieben, wenn ein Termin frei sei, so VG-Bürgermeister Torsten Bechtel (CDU). Am System ändere sich für die Bürger aktuell nur wenig, allerdings dürfen sich in den Räumen des Bürgerbüros jetzt maximal ein Mitarbeiter und ein Bürger aufhalten.

In der Verbandsgemeinde Freinsheim bleibt das Bürgerbüro ab Freitag für vier Wochen geschlossen. Pass- und Meldeangelegenheiten werden nur noch in dringenden Fällen persönlich bearbeitet, wenn telefonisch ein Termin vereinbart wird. In allen anderen Fachbereichen wie dem Standes- oder Bauamt werden Anliegen telefonisch (06353 9357-0) oder per E-Mail (verwaltung@vg-freinsheim.de) bearbeitet. Persönliche Termine sind nur in Ausnahmefällen möglich.