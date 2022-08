Ein Cocktail zur Begrüßung, eine Whisky-Verkostung und ein Drei-Gänge-Menü beschert das „Summer-Lounge-Tasting“ des Palatina Whisky Clans am 27. August im südpfälzischen Kapellen-Drusweiler, für das noch Restplätze buchbar sind.

Zwei Clan-Chiefs und Whisky-Ambassadore sowie Winzermeister Martin Schowalter stellen sechs sommerliche Whiskies und den neuen Sommerwein des Weingutes vor, einen Malbec-Rosé. Zum Menü zählen unter anderem Crêpes von der Kaffeerösterei Kaffeefleck aus Bad Bergzabern.

Auch Whisky-Events auf Burg Landeck

Whisky-Freunde, die für die Sommer-Lounge keinen Platz mehr bekommen oder dann keine Zeit haben, können sich schon die weiteren Termine des Clans vormerken: Am Samstag, 24. September, heißt es auf der Burg Landeck ab 18.30 Uhr „Im Westen viel Neues“. Dann lässt Independent Whisky Ambassador und Clan-Chief Benjamin Niemann seine Reise entlang der schottischen Westküste zu sieben neuen und interessanten Destillaten Revue passieren. Auch hier wird ein Drei-Gänge-Menü serviert.

Genusstechnisch nach Australien führt das Whisky-Tasting am Samstag, 22. Oktober, ein „Starward-Masterclass-Tasting“, wie Niemann betont. Der Markenbotschafter der Starward Distillery für Deutschland, Lucas-Andreas Werner, stellt ab 18 Uhr erstklassige Tropfen der jungen, aber bereits international ausgezeichneten Brennerei in Sydney vor. Voraussichtlich werde dazu ebenfalls auf die Burg Landeck geladen, so Niemann.

„Summer-Lounge-Tasting“: Sa 27.8., 18 Uhr, Kapellen-Drusweiler, Weingut Martin Schowalter – Deutschhof; 69 Euro komplett, 39 Euro fürs Menü ohne Whisky-Tasting, Auskünfte/Anmeldung per E-Mail:

palatinawhiskyclan@web.de