Interessante Akteure versammelt das stilistisch bunt gemischte Musik-Programm des Limburg-Sommers, das am 15. Juli startet – nach dem bereits erfolgten Auftakt der Open-Air-Reihe mit dem Theater an der Weinstraße und „König Ubu“.

Auf der Limburg leider schon ausverkauft, im August aber unter anderem in Worms und Landau zu erleben: Gringo Mayer. | Foto: Moray

Vor nicht allzu langer Zeit hätte sich der Shooting Star des Pfälzer Blues das vermutlich nicht träumen lassen: Der Festival-Auftritt von Gringo Mayer in Bad Dürkheim ist restlos ausgebucht. Doch es gibt auch darüber hinaus für die Freunde von Live-Musik noch viel zu erleben: Die Bandbreite der Konzerte (alle 19.30 Uhr) im einstigen großen Kirchenschiff der Klosterruine reicht von Klassik-Crossover über Jazz bis hin zur Oper.

Swing, Rock und Klassik-Crossover: Supercharge, Klaus Lage und The Twiolins mit Robeat

Mit Bo Heart »Zu zweit. Live« am 28. Juli in Bad Dürkheim: Singer-Songwriter Klaus Lage. | Archivfoto: Markus Hoffmann

Mit Rhythm’n’Blues, Swing & Good-Time-Rock’n’Roll heizen Supercharge ein (Fr 21.7.). Singer-Songwriter Klaus Lage („1001 Nacht“), Gitarrist mit rauchiger Bluesröhre, kommt mit dem Pianisten Bo Heart zum impressiven Duo-Konzert (Fr 28.7.). Und eine frische Mischung aus Pop, Rap und Reggae (Sa 29.7.) hat Nora OG von der Mannheimer Pop-Akademie im Gepäck. The Twiolins mischen einmal mehr die Klassik auf: Marie-Luise und Christoph Dingler, gefeiertes Geschwister-Duo an der Violine, bringt Robeat mit, den amtierenden Europameister im Beatboxen (So 23.7.).

Jazz und Opern-Arien: Thomas Siffling, Nicole Metzger und „Italienischen Nacht“

Anfang August präsentiert dann der popaffine Jazz-Trompeter Thomas Siffling mit seiner All-Star-Band das Miles-Davis-Programm „Kind of Blue“ (Do 3.8.), bevor die deutsche Jazzikone Nicole Metzger, US-Soulstar Derrick Alexander und die schwedische „Samtstimmme“ Monika Hoffman unter dem Motto „Broadway meets Bluenote“ Musicalklassiker interpretieren (Fr 4.8.). Opernfans kommen bei der „Italienischen Nacht“ mit dem Süddeutschen Kammerensemble bei Duetten aus „La Traviata“, „Norma“ und „Tosca“ auf ihre Kosten (Sa 5.8.). Zunächst feiert aber die Musikschule Bad Dürkheim mit einem Lehrerkonzert die Abschlussparty der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen (Sa 15.7.).

Hinweis: Zur Limburg geht es nur via Buspendelverkehr (Abfahrt zwei Stunden vor Konzertbeginn: Bahnhof Bad Dürkheim und Wurstmarktplatz). Das Busticket ist im Ticketpreis enthalten.

Limburg-Sommer: bis 13.8., Klosterruine Limburg bei Bad Dürkheim, Karten: bad-duerkheim.reservix.de, 06322 935-4500, Infos/Tickets: www.limburg-sommer.de