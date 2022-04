Unsichtbar sein wie Harry Potter mit seinem Tarnumhang – das will die Londoner Firma Invisibility Shield Co. möglich machen. Zwar nicht mit einem Kleidungsstück, aber mit einem rechteckigen, freistehenden Kunststoffschild, hinter dem sich eine Person in der Hocke verbergen kann.

Was auf den ersten Blick wirkt wie Magie, ist kein Zauber-, sondern ein optischer Trick. Ein System aus Linsen sorgt dafür, dass der Hintergrund von den Rändern des Schildes über dessen gesamte Breite projiziert wird. Der Anblick dessen, was sich hinter dem mittleren Bereich befindet, wird am Betrachter vorbeigeleitet.

Über eine Crowdfunding-Kampagne sammeln die Gründer Geld von Kaufinteressenten, um das Produkt auf den Markt zu bringen. Ihr ursprüngliches Ziel, bis Mitte Mai 5000 Pfund – umgerechnet knapp 6000 Euro – zusammenzubekommen, haben sie keine drei Wochen nach dem Start längst übertroffen. Über 800 Unterstützer haben bislang knapp 150.000 Euro in den Topf geworfen.

Wer aber hofft, mit dem „Invisibility Shield“ unbemerkt umherschleichen zu können, wird enttäuscht sein. Der Schild funktioniert laut den Herstellern am besten bei bewölktem Himmel und vor einfarbigen Hintergründen – und selbst dann ist er als leicht verschwommenes Rechteck in der Landschaft zu erkennen. Und für diejenigen, die es wissen wollen, stellen sie klar: Als Schutzschild vor körperlichen Angriffen ist er übrigens auch nicht zu gebrauchen.