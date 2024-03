Im satirischen „Spottlicht“ der RHEINPFALZ am Sonntag geht’s diesmal um die Liberalen und die Tücken der Macht.

Der aktuelle Beliebtheitsgrad der Regierungspartei FDP treibt uns a) Tränen des Mitleids ins Gesicht und b) das Jahr 2013 in den Sinn. Da flog die Partei nach fünf Jahren schwarz-gelber Koalition aus dem Bundestag – unter nicht unerheblicher Pfälzer Beteiligung übrigens, denn der Spitzenkandidat hieß Rainer Brüderle. Seither flöten die Liberalen das Lied, es sei die böse Angela Merkel gewesen, die ihnen a) keine Luft zum Atmen gelassen und b) als politischen Erfolg nicht das Schwarze unter den Nägeln gegönnt habe. Nun liegt die Regierungs-FDP in Umfragen erneut am Boden. Und wir bieten per Mini-Quiz Trost. Frage: Wer ist diesmal schuld am liberalen Niedergang? a) SPD und Grüne. Oder b) wieder die Merkel.