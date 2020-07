Einen Online-Vortrag zum Thema Bitcoin und Kryptowährungen bietet die Volkshochschule (KVHS) des Landkreises Bad Dürkheim an am Montag, 31. August von 19 bis 20.30 Uhr. Grundsätzliche Funktionsweisen der digitalen Währung Bitcoin sowie der Blockchain, einem dezentralen System um Daten von Transaktionen zu übermitteln, stehen im Mittelpunkt. Auch die Frage, warum Kryptowährungen überhaupt existieren, soll laut Ankündigung beantwortet werden. Gesendet wird der Vortrag live aus der KVHS-Geschäftsstelle in Bad Dürkheim. Über eine Online-Plattform können Kursteilnehmer Fragen stellen. Den Zugang zur Übertragung gibt es nach der Anmeldung als Link per E-Mail. Die Teilnahme kostet neu Euro. Anmeldung: KVHS-Geschäftsstelle Bad Dürkheim, Telefon 06322 961-2444, per E-Mail kvhs@kreis-bad-duerkheim.de oder im Netz unter www.kvhs-duew.de.