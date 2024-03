Das Sommerfestival des Kulturzentrums Tollhaus in Karlsruhe gibt es seit 40 Jahren. Wie die Institution mitteilt, wird das Jubiläum des Zeltivals mit einem „besonders bunten Strauß musikalischer Highlights“ gefeiert. Wenngleich das Programm des in der letzten Juniwoche startenden Festivals, das am 4. August mit der schwedischen Sängerin und Songwriterin Anna Ternheim enden soll, noch nicht ganz komplett ist: Für den Großteil der rund 30 Konzerte beginnt jetzt der Vorverkauf.

Die Zeltival-Besucher dürfen sich auf international bekannte Acts freuen: von dem zwischen Pop und Klassik wandelnden US-Amerikaner Rufus Wainwright, der im isländischen Reykjavik geborenen Emiliana Torrini, dem australischen Songwriter und Didgeridoo-Magier Xavier Rudd bis zu dem für seinen Mix aus klassischem Rock, Heavy Metal und Flamenco mit einem Grammy ausgezeichneten Duo Rodrigo Y Gabriela. Auch die deutschsprachige Szene ist mit Gregor Meyle, Thomas D, Kettcar, Steiner und Madlaina sowie den – laut Tollhaus – bereits ausverkauften Element Of Crime stark vertreten.

Zum 40. Zeltival-Geburtstag hat das Tollhaus der populären „Top Ten“-Reihe, die meist tanzbare Musik aus aller Welt „zum günstigen Eintrittspreis“ verspricht, mit dem Motto „Roaring Forties“ einen sprechenden Untertitel verpasst. Bislang stehen in dieser Reihe die Konzerte des deutschen Reggaekünstlers Mal Elévé, der spielerisch musikalische Grenzen überschreitenden Musikerinnen von Ketekalles aus Barcelona sowie die brasilianische, tropische und afrolatinische Melodien fusionierenden Ayom fest im Programm.

Musikalische Leckerbissen

Besondere Konzert-Erlebnisse versprechen laut dem Veranstalter die Abende mit der World Jazz Gruppe Bokanté um Snarky-Puppy-Mastermind Michael League, mit dem französischen Electronica-Act Thylacine sowie das Zusammenspiel der Gospel-Sängerin Florence Adooni aus Ghana mit dem deutschen Disco-Pionier Carsten „Erobique“ Meyer. Schubladen sprengen dürfte auch das Konzert der irischen Singer-Songwriterin Wallis Bird mit der klassischen Band Spark aus Karlsruhe.

Rückblick: Erstmals in einem Zirkuszelt auf dem innenstadtnahen Engländerplatz veranstaltet, sollte das Zeltival 1984 den Bedarf eines soziokulturellen Zentrums unterstreichen. Dieser wurde nach gut einem Jahrzehnt, in dem der Kulturverein Tollhaus tingelte, schließlich mit einem festen Haus am Alten Schlachthof gestillt. Seit 1997 trägt das Sommerfestival des Kulturzentrums nun schon alljährlich den Namen Zeltival. Selbst in den Coronasommern gab es eingeschränkte Ausgaben unter dem Titel „Oh wie schön wär’s Zeltival“.

Namhafte Künstler zum Festival-Auftakt

Beispielhaft seien hier die ersten drei Konzerte des umfassenden Zeltival-Programms 2024 näher vorgestellt (Stand 14. März). Am Freitag, 28. Juni, 20.30 Uhr, spielt Mal Elévé in der „Top Ten“-Reihe „Roaring Forties“. Seine Musik hält sich nicht an Regeln, sie stellt sich gegen die Norm, heißt es. Seine Songs seien als Kampfansage gegen Faschismus, Kapitalismus und Sexismus zu verstehen – und zugleich ein Aufruf zu weltweiter Solidarität. Für Mal Elévé sind politischer Protest und Zusammenhalt untrennbar miteinander verbunden. Mit seiner Mischung aus Reggae, Dancehall, Ska, Rap und Punk will er das Festivalgelände zum Beben bringen.

Am Samstag, 29. Juni, 20.30 Uhr, spielen Gregor Meyle & Band unter dem Titel „Sommerkonzerte 2024“. Hut und Bart, Brille und ein sympathisch-lässiger Kleidungsstil gepaart mit einer Musik wie eine Kuscheldecke: Wenn Gregor Meyle mit seiner Band auf die Bühne tritt, wird die echte Freude, mit der die Musiker bei der Sache sind, spürbar. Das verspricht zwei Stunden voller Optimismus, guter Laune und echter Intimität.

Am Sonntag, 30. Juni, 20.30 Uhr, sind Thoms D & The KBCS mit ihrem „M.A.R.S. Session Vol.2“ am Start. Thomas D ist als Mitglied der Fantastischen Vier bekannt. Durch Zufall fiel ihm ein Album von KBCS in die Hände. Inspiriert von ihrem Vintage-Sound lud er sie zu sich nach Hause in seine „Moderne Anstalt Rigoroser Spakker“, kurz „M.A.R.S.“, ein, wo er ein eigenes Tonstudio betreibt. So entstand 2021 sein neues Projekt: Thomas D & The KBCS.

Info

Das Zeltival-Programm und Tickets gibt es online unter www.zeltival.de.