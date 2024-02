Der Rülzheimer Moritz Weigel hat Musik im Blut. Seit Kindertagen hat er die Gitarre in der Hand, spätestens als Teenager war er „begeistert vom Musik machen“. Nun lässt er bei fünf Konzerten in der Südpfalz das Publikum an seiner Spielfreude teilhaben.

Seine Feuertaufe als Bühnenmusiker erlebte Weigel schon mit 14 Jahren durch den Anruf eines Bekannten, des Bellheimer Musikers und Landespolitikers Andy Becht. „Er sagte mir: ,Moritz, wir brauchen noch einen Mann für den Mairock.’ Wenig später stand ich auf der Bühne in der Bellheimer Brauerei und spielte vor 3000 Leuten ,Honky Tonk Women’ von den Stones“, erinnert er sich. Es ist dieses Gefühl, das er damals verspürte, das ihn immer wieder auf die Bühne treibt.

Wichtige Etappen in seiner musikalischen Entwicklung waren ein Sommerkurs im Hollywood Musicians Institute in Kalifornien sowie seine Zeit in der Pfälzer Rockgruppe Siegmayer Becht und Band. Im vergangenen Jahr veröffentlichte er sein Album „Frühe Werke spät vertont“, ein „Best of von Liedern aus meinen Zwanzigern“. Zu seinen größten Inspirationen zählt Weigel die Eagles, 70er Jahre Country-Musik, Roger Cicero und Gregor Meyle. Als Frohnatur bekannt, sind die meisten seiner Texte doch überraschend ernst. „Neben der Liebe geht es um Freundschaft, Sehnsucht, Aufbrechen und Ankommen, Scheitern und neu versuchen, Abenteuer...“, erklärt der 32-jährige. „Aber Liebe ist ja auch irgendwie die Essenz von allem.“

Sein Erstlingswerk präsentiert Weigel nun auf einer Minitour. Los geht’s am heutigen Freitag in Rülzheim (ausverkauft), gefolgt von Pirmasens, Landau, Hauenstein und Leimersheim. „Das Publikum erwartet eine musikalisch bunte, entspannte Reise durch verschiedene Genres“, sagt Weigel. Unterstützt wird er auf seiner Minitour von fünf befreundeten Musikern. Gespielt werden neben Eigenkreationen auch Coversongs.

Info

„Die kleine Albumtour 2024“:

1.3. , Rülzheim, Centrum für Kunst und Kultur (ausverkauft); 8.3., 20 Uhr, Pirmasens, Die Bulliwerkstatt; 15.3., 20 Uhr, Landau, Haus am Westbahnhof; 22.3., 20 Uhr, Hauenstein, Bürgersaal; 23.3., 20 Uhr, Leimersheim, Rheinschänke (ausverkauft)