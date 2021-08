In 25 Jahren ist aus den Söhnen Mannheims ein solider Stamm geworden, aus dem nun als Seitenzweig das Jazz Department wächst. Unter den Söhnen ist mit Sängerin Phalleé auch eine Tochter Mannheims, die sich unter den Männern wohl fühlt, wie sie erzählt. Pfalz-Premiere ist in einer Woche beim Festival Palatia Jazz in Rohrbach. Dabei sollen nicht nur Söhne-Songs im Jazz-Sound erklingen.

Phalleé, es heißt immer noch „Söhne“, auch wenn sie eine „Tochter“ sind. Warum hat man den Bandnamen nicht geändert?

Ich finde es gut, den eingeführten Namen weiter zu verwenden, aber dann auch ganz selbstverständlich eine Frau auf dem Cover unseres Debütalbums zu haben. Das zeigt, dass natürlich auch Frauen mitmachen können und dass die Band sich entwickelt und verändert.

Wie sind Sie zum Söhne Jazz Department gekommen?

Ich wurde angefragt, man hat mir die Idee erklärt und ich habe in den Proben gemerkt, dass mir das Spaß machen wird. Ein paar Arrangements waren damals schon von Edward Maclean, unserem musikalischen Leiter, entwickelt. Weitere Arrangements und Songs haben wir zusammen erarbeitet.

Und wie war es, als Frau und Neuzugang in eine Männerclique zu kommen, die sich schon lange kennt?

(lacht) Ja, eigentlich schon krass, wie gut das funktioniert. Aber mit Söhne-Gitarrist Kosho hatte ich schon gearbeitet, und wir haben uns gut verstanden. Und wenn man aus so einem Netzwerk einen kennt, dann können die anderen nicht so verkehrt sein.

Das Jazz Department spielt nicht nur bekannte Titel der Söhne, sondern bringt auch eigene neue Stücke. Sind sie da beteiligt?

Ich bin da sehr stark involviert. Für unsere neue Single „Lass los“, die am 20. August erscheint, habe ich Text und Melodie geschrieben, für drei der neuen Stücke habe ich Texte gemacht oder mitverfasst, ein Stück ist komplett von mir.

Kosho, wie ist die Idee eines Jazz-Ablegers entstanden?

Unser musikalischer Leiter und Bassist Edward McLean, Schlagzeuger Ralf Gustke und ich haben überlegt, wie wir die Söhne-Songs mal anders interpretieren können, und da wir alle drei im Jazz Erfahrung haben, lag das nahe. Wir suchen als Musiker ständig neue Wege. Dabei soll aber das Gefühl der Songs, deren Idee, erhalten bleiben. Es geht nicht darum, die Stücke bis zur Unkenntlichkeit zu intellektualisieren. Zudem bietet uns der Jazz mehr musikalische Freiräume als der Pop.

Wie kam die Idee bei der alten Stammbesetzung an?

Wir haben ja schon mit den Söhnen in verschiedenen Untergruppen gearbeitet – als Akustik-Projekt oder aktuell mit dem Projekt Söhne Mannheims Piano auf der Seebühne im Mannheimer Luisenpark. Teils ging es ja wegen Corona gar nicht anders, als kleinere Gruppen zu bilden. Ein Impuls war auch das Blue Balls-Festival in Luzern, wo die Söhne jedes Jahr mit anderen Künstlern ein Sonderkonzert gemacht haben, teils auch mit deren Songs, oder mit anderen Besetzungen.

Geht es auch darum, anderes Publikum zu erreichen?

Es wäre natürlich schön, wenn wir mit dem Jazz Department neue Hörer erreichen können, die den Pop-Sound bislang vielleicht nicht so mochten. Aber wir haben auch von langjährigen Fans gehört, dass sie die neuen Jazz-Versionen toll finden. Und für uns als Musiker ist es spannend, wir müssen uns dafür nicht verbiegen. Ich denke, jeder von uns hat musikalisch einen weiten Horizont.

Wie ist das Gefühl vor dem Auftritt bei Palatia Jazz?

Es ist das erste Mal, dass das Jazz Department in der Pfalz spielt. Wir freuen uns sehr darauf.

Die Band

Mit Gitarrist Michael „Kosho“ Koschorreck, Schlagzeuger Ralf Gustke, Sänger Michael Klimas, Keyboarder Sascha Stiehler und der Sängerin Phalleé (Stephanie Neigel), hat Bassist Edward Maclean, der musikalische Leiter der Söhne Mannheims, das Jazz Department gegründet. Das spielt bekannte Söhne-Songs wie „Geh davon aus“ oder „Das hat die Welt noch nicht gesehen“ in neuen leicht jazzigen Arrangements. Es gibt auch ganz eigene Titel. Bereits erschienen ist das Album „Söhne Mannheims Jazz Department“ mit zehn Songs.

Termin

Am 14. August ist das Konzert im Weingut Ökonomierat Lind in Rohrbach, Auf der Höchst 1. Einlass ist ab 18 Uhr. Eröffnet wird der Abend von der Mannheimer Songwriterin Jules. Karten gibt es nur im Vorverkauf über alle bekannten Stellen und https://palatiajazz.reservix.de/events.