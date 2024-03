Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So ist es oft mit Jubiläen und Gedenktagen: Man kennt den Namen, teils aus Schülertagen, hat wohl auch Werke des Autors irgendwo im Regal stehen, aber schon lange nicht mehr drin gelesen. Aber dann, in einem runden Geburts- oder Todesjahr, bricht alles auf. Im Fall von Franz Kafka hat der Autor Rüdiger Safranski ein gleichnamiges Buch geschrieben – und bei einer Lesung in Karlsruhe vorgestellt.

Denn heuer jährt sich Franz Kafkas Todestag zum 100. Mal. Und, ja doch: „Der Prozess“, „Das Urteil“, „Das Schloss“ – das fällt einem schon wieder