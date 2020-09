Mit einem starken Auftritt begann Mikka Roth vom RFV Zeiskam das Herbstturnier seines Vereins. Mit Atthina ging er ins erste M-Springen und gewann.

Roth startete als Sechster von 29 Teilnehmern in seiner Abteilung. Null Fehler, die Zeit mit 59,34 Sekunden super. Samantha Theis (Zeiskam) holte sich mit Mia Minou den zweiten Platz vor Marco Müller vom RC Billigheim mit Claire.

Michael Hoffmann, Vorsitzender des RFV, gewann mit Conetto die erste Springprüfung der Klasse S. Eine Sekunde länger war Mikka mit Atthina auf der Bahn und war Vierter. Vor ihm lagen Bernd Herbert mit Lutz Löwenherz und Thomas Wittemer mit Kjandor van Overis.

In der Dressurprüfung der Klasse M am Samstag ging der vierte Platz an Nina Wagner. Die Zeiskamerin kam mit Quantensprung auf 67,222 Prozent. Den dritten Platz sicherte sich mit 67,273 Prozent Anna Katharina Eichenlaub vom RFV Billigheim mit Likör. Susanne Fuchs vom RV Mannheim erreichte mit Savannah 67,677 Prozent. Der Sieg ging mit 68,535 Prozent an Dorte Monica Christensen vom RFV Weisenheim und Belissima.

In der U21-Dressurpfüfung Klasse S setzte sich die letzte Starterin Ricarda Franziska Peukert mit Golden Gate vom PSC Erbes-Büdesheim mit 68,929 Prozent vor Nina Wagner und Quantensprung (66,746). Sieben- bis neunjährige Pferde wurden in der Youngster-Dressurprüfung Klasse S vorgestellt. Den Sieg holte sich der Hengst DSP Boss Hoss mit Katja Galmbacher, RSG Barbarossa Kaiserslautern, im Sattel.

Ein langer Samstag wurde es für Uta Gräf. Mit ihrem zweiten Pferd Deliano betrat sie um 19.15 Uhr das Viereck, um die Drei-Sterne-Intermediaire II zu reiten. Rang sechs holte das Paar mit 67,061 Prozent. Den Sieg holte sie sich mit Sisco de Luxe (69,123). vor Katja Galmbacher und Friedrich Steißlinger.