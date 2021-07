Nach dem großen Zuspruch im vergangenen Jahr veranstaltet die Kulisse Ettlingen auf dem Dickhäuterplatz wieder einen Open-Air-Sommer mit Konzerten, Filmvorstellungen, Theaterabenden und Comedy-Veranstaltungen. Los geht es gleich mit dem Komiker Ingo Appelt, der am Freitag, 23. Juli, sein neues Programm „Der Staatstrainer“ präsentiert. Am Tag drauf tritt die bayerische Kultband Spider Murphy Gang unplugged auf. Am 30. Juli gibt’s ein Gastspiel von Paule Popstars and Burnung Elefants. Das komplette Programm findet sich im Netz auf der Homepage www.Kulisse-Ettlingen.de, wo auch Karten erstanden werden können.