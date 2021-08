Eigentlich dachte ich, dass der legendäre Räuber Hotzenplotz im tiefen Wald haust. Weit gefehlt! Tarik aus Landau hat mir erzählt, dass er sich jetzt gerade im Karlsruher Schloss versteckt. Der Fünfjährige hat den „Mann mit den sieben Messern“ sogar schon besucht. Und ich durfte als neugieriger Zeitungsbiber dabei sein.

Huch, da ist er ja schon – der bärtige Kerl mit der verwegenen Nase – Pistole im Anschlag, alle sieben Messer am Gürtel. Sicherheitshalber hat Tarik Uhlmann-Scheib seine eigene Oma mitgenommen. Noch bevor sich für ihn die Tür in den Märchenwald öffnet, kann er seine Helden als große Papp-Figuren im Vorraum begrüßen.

Der pfiffige Kerl kennt sie alle: den cleveren Kasperl und seinen Freund Seppel, den Wachtmeister Dimpfelmoser und den Zauberer Petrosilius Zwackelmann, die Großmutter und natürlich den gefährlichen Räuber Hotzenplotz, der nun das Weite sucht, während ihm alle hinterherrennen.

Da fehlt doch was in der Vitrine!

Na, dann mal los und mitten hinein in die turbulente Geschichte, die die Ausstellung Kapitel für Kapitel quasi als begehbares Kinderbuch zeigt. Den ersten Raum mit den Vitrinen zu Leben und Arbeit Otfried Preußlers lässt Tarik links liegen – zu verlockend ist die liebevoll eingerichtete Küche der Großmutter, in die er auch gleich mal seine eigene Oma platziert.

Claudia Scheib nimmt am hübsch gedeckten Tisch Platz und freut sich über die Bewirtung. Von der Bratwurst mit Sauerkraut bis zum Pflaumenkuchen mit Sahne ist an alles gedacht. Und Tarik merkt natürlich sofort, dass im heimeligen Vitrinenschränkchen, in dem allerlei Lieblingsgegenstände verwahrt sind, ausgerechnet die Kaffeemühle fehlt.

Immer der Sandspur entlang

Dann nichts wie los, dem Räuber Hotzenplotz hinterher über viele spannende Stationen mit detailverliebten Kulissen, hochwertigen Geschicklichkeitsspielen und märchenhaften Animationen. Schon spurtet Tarik auf einem Laufband Richtung Räuberhöhle und folgt Hotzenplotz: immer der Sandspur entlang, die dem Räuber durch die vermeintlich mit Gold gefüllte Kiste rieselt.

Der Weg wird enger und dunkler – fast ein wenig unheimlich. Und schon steht man vor der Räuberhöhle. Hotzenplotz hat sich zwar aus dem Staub gemacht, aber die Kaffeemühle steht prominent auf einem Fass und spielt, weil Tarik richtig kurbelt, noch immer „Alles neu macht der Mai“ – oder ist es „Hänschen klein, ging allein?“ Auf jeden Fall bringt die Melodie dem Finder einen Punkt auf seine Sammelkarte ein.

Im Schloss kann Tarik selbst ein bisschen zaubern

Weiter geht’s dem bärtigen Knilch hinterher, bis ins Schloss des großen und bösen Zauberers Petrosilius Zwackelmann. Das wirkt ebenfalls verwaist, weshalb man sich einfach an seinen großen Tisch setzen oder selbst ein bisschen zaubern kann. Tarik probiert sich an einem Spiegel, der Flügel verleiht: Wenn man es richtig anstellt, sieht man sich darin selbst als Kasperlefigur mit beiden Beinen in der Luft. Dann geht’s zum Plündern der Vorratskammer, wo man mit einem Riesenschinken ein paar Rumflaschen umkegeln kann. Kartoffeln müssen wir zum Glück nicht schälen.

Aber was ist das? Oma Claudia liest das Warnschild vor: „Eintritt streng verboten!“ Das klingt verlockend! Dann: „Eintritt strengstens verboten!“ Und „Eintritt allerstrengstens verboten!“ Tarik traut sich trotzdem weiter und landet in einem dunklen Keller, in dem ihm ein Licht aufgeht: Hier lebt doch die Fee Amaryllis, die Zwackelmann in eine Unke verwandelt hat! Natürlich will er ihr wieder zu ihrer schönen Gestalt verhelfen. Tarik sieht eine Laterne, in deren Schwarzlicht Büschel des zarten Feenkrauts aufleuchten, das er sammeln muss. Und darüber bemerkt er Knöpfe. Bei den ersten beiden seufzt es noch herzerweichend aus dem Brunnen. Beim dritten aber erhebt sich in strahlender Anmut die Fee aus der Grube als Laserprojektion.

Keine Zeit: Oma soll den Wunsch auf einen Zettel schreiben

Tarik, ihr stolzer Retter, wundert sich nur ein bisschen darüber, dass die Unke trotzdem noch im Loch hockt. Aber für langes Rätselraten bleibt jetzt keine Zeit – das Schloss fällt ja gleich in sich zusammen! Kaum ist die Gefahrenzone überwunden, kann sich der kleine Held auf den Ring konzentrieren, den ihm die Fee zum Dank geschenkt hat. Was er sich wünscht: „Ich möchte mit einer Dampflok fahren!“, ruft er wie aus der Pistole geschossen. Aber es dauert ihm viel zu lange, seinen Wunsch aufzumalen. Die Oma soll schnell eine Notiz schreiben.

Derweil eilt Tarik schon in die Dienststube von Wachtmeister Dimpfelmoser, um bei der Formulierung des Steckbriefs zu helfen. Noch immer in einen Gimpel verwandelt, äugt Hotzenplotz seiner Strafe hinter Gittern entgegen, während aus Großmutters Küche schon der Pflaumenkuchen mit Sahne duftet, obwohl doch gar kein Sonntag ist.

Während Tarik – noch ganz aufgeregt – sich daran erinnert, was er da gerade alles wiedererkannt und neu entdeckt hat, staunt seine Oma über die beruhigende Wirkung des Kinderbuchklassikers und seiner genialen Umsetzung. Denn sie zeigt bei allen Abenteuern jenseits des Alltäglichen auch den Wert eines geerdeten Lebens. „Und das tut gut“, sagt sie.

Termin

Eröffnet wird die Ausstellung „Räuber Hotzenplotz“ am Samstag, 24. Oktober, mit einem großen Familienfest am Karlsruher Schloss. Zu sehen ist sie bis zum 25. April 2021 im Badischen Landesmuseum: Di-Do 9-17 Uhr, Fr-So und Feiertage 10-18 Uhr. Eintritt: acht Euro, ermäßigt sechs Euro. Reservierung im Netz unter www.landesmuseum.de unter dem Stichwort Hotzenplotz.