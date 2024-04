Indem sie einen medizinischen Notfall vortäuschten, haben Trickdiebe am Donnerstag gegen 16.30 Uhr eine hohe Summe Bargeld von einem 63 Jahre alten Mann in Oggersheim erbeutet. Der 63-Jährige hob der Polizei zufolge an einem Bankautomaten am Hans-Warsch-Platz eine hohe vierstellige Summe Geld ab. Während er auf der Mannheimer Straße zurück zu seinem Auto ging, wurde er von hinten angerempelt. Als er sich umschaute, lag ein augenscheinlich verletzter Mann auf dem Boden. Außerdem war die Jacke des 63-Jährigen mit Joghurt beschmutzt. Er half dem am Boden liegenden Mann auf und stützte ihn an eine Wand. Unmittelbar danach kam eine Frau mit einem Kind hinzu und wollte die Jacke des 63-Jährigen reinigen. Als dieser dankend ablehnte, übergab ihm die Frau Papiertücher und entfernte sich. Als sich der Mann wieder zu dem augenscheinlich Verletzten umdrehte, war auch dieser nicht mehr da. Im Anschluss bemerkte der 63-Jährige, dass das Bargeld aus seiner Jackentasche entwendet wurde. Die Polizei sucht Zeugen, die die Szene beobachtet haben: Hinweise an die Polizeiwache Oggersheim unter Telefon 0621 9632403.