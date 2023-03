Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit dem Sprung in die Selbstständigkeit erfüllte sich die heute 38-jährige Sängerin Jasmin Perret im Jahr 2008 einen Lebenstraum. Dennoch übt sie auch Kritik am Musikgeschäft, mit dem sie ihr Geld verdient. Kurz vor der Pandemie bekam sie Depressionen. Gegen die singt sie in ihrem neuen Album an.

Musik sei nicht einfach nur Kunst, mit der sie ihr Geld verdient. Sie sei ihr Leben, sagt Jasmin Perret im RHEINPFALZ-Gespräch. Seit zwölf Jahren arbeitet die 38-Jährige als